TikTok, içerik üreticilerini hem daha iyi videolar çekmeye teşvik edecek hem de daha çok para kazanmalarına olanak sağlayacak yeni 'TikTok Pulse' özelliğini duyurdu.

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte büyük birçoğumuz telefonlarımıza ve sosyal medyaya bağımlı bir hale geldik. Ya da en azından vakit geçirmeyi seviyoruz diyelim. TikTok ve Instagram gibi platformlarda birbirinden eğlenceli videoları aşağı kaydırmak ve sonsuz bir döngüye girmek çoğu zaman oldukça eğlenceli oluyor.

Kimileri de izlediğimiz bu videolardan oldukça yüksek rakamlar kazanabiliyor. TikTok da bu platformlardan biri ve bünyesindeki içerik üreticilerini sevindirecek yeni bir haber paylaştı. YouTube içeriklerine benzer bir stratejiye geçeceklerini açıklayan şirket, içerik üreticilerin kazandıkları miktarı artırmayı planlıyor.

Markalar 'en iyi videolara' özel reklamlar verebilecek

TikTok tarafından bugün yayınlanan bir blogda ‘TikTok Pulse’ adı verilen yeni bir özellikten bahsedildi. Bu özellik ile birlikte TikTok'ta reklam veren markalar, reklamlarının 'en iyi videolarda' görünmesini sağlayabilecek. Yani, markalar, TikTok'taki en iyi %4'lük dilimde olan videolara reklam verebilecek.

Peki bu içerik üreticilerin gelirlerini nasıl mı etkileyecek? Şöyle ki; içerik üreticilerinin videoları en iyi videolar arasında yerini alırsa, yanında yayınlandığı reklamın gelirlerinin bir kısmı içerik üreticilerine aktarılacak. Gelen ilk bilgilere göre en az 100 bin takipçisi olan hesaplar bu özellikten yararlanabilecek. Özelliğin ilk olarak Amerika'da kullanıma sunulması ve ardından tüm dünyaya yayılması planlanıyor.

Şimdilik TikTok bu yeni özellikle ilgili yukarıda anlattıklarımız dışında çok fazla detay vermedi. Oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olmasına rağmen içerik üreticilerinin platformdan kazandığı miktar Instagram ve YouTube’dan bir miktar daha az kalıyordu. Yeni özellikle birlikte bu arayı kapatmayı planlayan TikTok, bünyesindeki içerik üreticisi sayısını artırmaya kararlı görünüyor.