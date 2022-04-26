Uzun bir süredir TikTok'la rekabet halinde olan Instagram, bünyesine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Meta sözcüsü tarafından açıklanan özellikle TikTok'ta uzun bir süredir bulunan 'Gönderi Sabitleme' özelliği yakında tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Instagram uzun yıllardır sevilen bir uygulama olsa da TikTok’un popülerleşmesiyle birlikte birtakım çekişmeler de baş gösterdi. Son dönemlerde de çok sayıda kullanıcının çektikleri TikTok videolarını Instagram da paylaştığını görüyorduk. Instagram da geçtiğimiz günlerde bünyesindeki TikTok videolarını azaltmak için çalışmalara başladı.

İki platform arasında çekişme sürerken, bazı ilginç iddialar da ortaya atılmış ve Meta’nın TikTok hakkında kötü konuşmaları için siyasetçilere para verdiği iddia edilmişti. Platformlar arası rekabet sürerken, Instagram’dan yeni bir hamle daha geldi. TikTok’un uzun süredir bünyesinde bulunan bir özelliğin ilerleyen günlerde tüm Instagram kullanıcıları için açılacağı duyuruldu.

Instagram’a gönderi sabitleme özelliği geliyor

Bugünlerde bünyesine eklediği yeni özelliklerle sıklıkla gündeme gelen Instagram, son olarak geçtiğimiz günlerde ürün etiketleme özelliğinin tüm kullanıcılara açılacağını duyurmuştu. Gönderilerin kronolojik olarak sıralanmasıyla ilgili haberleri beklerken, yine gönderilerle ilgili farklı bir çalışma gündeme geldi. Instagram, en büyük rakiplerinden biri olan TikTok’un gönderi sabitleme özelliğiyle ilgili testlere başladı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı gönderi sabitleme özelliğiyle kullanıcılar istedikleri paylaşımı profillerinin en üstünde görünecek şekilde ayarlayabilecek. Özelliği kullanmak için gönderinizin sağ üstünde yer alan üç nokta menüsüne tıklamanız ve ‘Profilinize sabitleyin’ seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

Testlerine başlanmasının ardından Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen bu yeni özellik, şirket tarafından da onaylandı. Meta sözcüsü TechCrunch’a attığı e-postayla “İnsanların profillerinde gönderi öne çıkarmasına izin veren yeni bir özelliği test ediyoruz” dedi. Beta kullanıcıları tarafından erişime açılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.

Yeni özellikle birlikte en sevdiğiniz veya sizin için en özel anlarınızı profilinizin en üstüne sabitleyerek, diğer gönderilerinizden ayırabileceksiniz. Tabii sıklıkla paylaşım yapıyorsanız, gönderilerinizin arasında kaybolmasını istemediğiniz fotoğraflarınız için de oldukça hoş olabilir.