TikTok'un yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü açığa çıktı. Bu özellik, geçmişte izlenen videoların takibini sağlıyor. Ancak TikTok'un izleme geçmişi özelliği, yalnızca bir haftalık geçmiş için kullanılabilecek gibi görünüyor.

Son dönemlerin hem en popüler hem de içerikleri nedeniyle en tartışılan sosyal medya platformu TikTok'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Twitter'da paylaşılan görüntülere göre TikTok, yakın bir gelecekte geçmiş dönemlerde izlenen içeriklere ulaşılmasını sağlayacak. Ancak bu özellik, diğer platformlardaki benzer özelliklerden bir nebze de olsa farklı olacak.

Edinilen bilgilere göre TikTok mobil uygulamasına "İzleme geçmişi" isimli bir seçenek daha eklenecek. Bu seçenek ile kullanıcılar, geçmişte izledikleri videolara kolaylıkla ulaşabilecekler. Ancak TikTok, bu özelliğe süre sınırı koymuş gibi görünüyor. Zira paylaşılan ekran görüntülerine göre yalnızca son bir haftalık geçmiş takip edilecek. Özelliğin kapsamının ilerleyen dönemlerde genişletilip genişletilmeyeceği henüz bilinmiyor.

TikTok'un yeni özelliği işte böyle görünecek:

TikTok'un henüz test aşamasında olan özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak TikTok kullanıcıları, yakın bir gelecekte bu özellik ile tanışma imkanı yakalayabilirler gibi görünüyor. TikTok'un konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını belirtmek gerek.

TikTok'un geçmiş özelliği tarihte bir ilk değil. Özellikle de YouTube gibi çevrimiçi video platformları, geçmişteki içeriklere kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Ancak bu tür özellikler, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Zira bunların kullanıcı gizliliğini etkilediği yönünde yaygın bir inanış var. Tiktok'un izleme geçmişinin kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirileceğini zaman gösterecek.