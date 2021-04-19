Mısır'da bir TikTok kullanıcısı, cesaret göstergesi mi daha fazla izlenme sevdası mıdır bilinmez raylara yatarak üzerinden tren geçmesine izin verdi. Videonun viral olmasının ardından yetkililer, sorumluların tespit edilip tutuklanması için harekete geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının daha fazla beğeni alabilmek için daha ne kadar ileriye gidebilecekleri sorunun yanıtı her geçen gün biraz daha korkutucu hal alıyor. Son olarak Mısır'da bir TikTok kullanıcısı, raylara yatıp üzerinden bir tren geçmesine izin verdi. Evet, tren.

Söz konusu videonun kısa sürede viral olup milyonlarca görüntülenme almasının ardından yetkililer harekete geçti. Sharjah News tarafından aktarılan bilgilere göre Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Elwazir, söz konusu videoyu kınadı ve videodaki kişilerin tespit edilip tutuklanmasını talep etti.

TikTok videosu için raylara yatıp üzerinden tren geçmesine izin verdi

Çözünürlüğü fazlasıyla düşük olan videonun başında raylarda yatmakta olan bir adam ve üzerinden tren geçtiğini görüyoruz. Trenin üzerinden geçip gitmesiyle birlikte raylarda yatmakta olan adam kalkıyor ve videoyu çeken arkadaşlarının yanına koşuyor.

Gerek tren geçerken gerekse sonrasındaki kahkahalar, videoyu çeken kişilerin neyi tehlikeye attıklarının farkına varamadıklarını gösteriyor. Şayet videonun bu denli tepki almasının nedeni de raylarda yatan kişinin yalnızca kendi canını değil, trendekilerin de canını tehlikeye atmış olması. Tren kazaları konusunda hassas bir dönemde olan Mısır'da geçtiğimiz pazar günü korkunç bir kaza meydana gelmiş ve trenin raylardan çıkması sonucu 11 kişi ölmüş, 100 kişi de yaralanmıştı.

Mısırlı gençlerin tren raylarına yattıkları tepki çeken TikTok videosu