TikTok uygulamasının kodlarında "TikTok Photos" isimli bir platforma rastlandı. Gelen bilgilere göre bu platform, Instagram'a rakip olacak fotoğraf odaklı bir uygulama olabilir.

TikTok, kısa video formatıyla sosyal medya platformlarında âdeta devrim yaratmıştı. Bu nedenle de son yıllarda Instagram ve YouTube gibi rakiplerin TikTok’unkine benzer özellikler çıkardığını görüyorduk. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, şimdi de TikTok’tan bir platformu kopyalayan hamle gelebileceğini gösterdi.

TheSpAndroid, TikTok uygulamasının kodlarında “TikTok Photos” isimli bir platforma rastladı. Platformun, Instagram rakibi olabileceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf odaklı tamamen ayrı bir uygulama olabilir

TikTok Photos’un, tıpkı Instagram’ın ilk hâlleri gibi sadece fotoğraf paylaşma odaklı bir platform olma ihtimali var. TheSPAndroid, bu platformun TikTok’tan tamamen ayrı bir uygulama olabileceğini de ekliyor.

Kodlarda, TikTok Photos’un fotoğraf paylaşıp benzer zevklere sahip insanlara ulaşabileceği bir platform olabileceği görüldü. Ayrıca bir kısımda “TikTok Photos, yakında kullanıma sunulacak” ifadeleri de yer aldı. Bu da yakında çıkabileceğinin bir göstergesi.

TikTok’ta aslında bir fotoğraf modunun olduğunu belirtelim. Akışta videolara benzer bir şekilde yer alabilen bu özellik, birden fazla fotoğrafı slayt gösterisi tarzı şekilde paylaşmaya olanak tanıyordu. Görünen o ki TikTok, bunun insanlarla fotoğraf paylaşma deneyimi için yeterli olmadığını ve tam anlamıyla fotoğraf odaklı olan bir uygulamanın daha iyi olabileceğini düşünüyor.

TikTok Photos hakkında bildiklerimiz bu kadar. Kodlarda uygulamaya dair birçok ifade yer alsa da kesin olarak çıkacak dememiz şu an için mümkün değil. Bunun tamamen bir deney olma ihtimali ve şirketin testlerden sonra çıkarmaktan vazgeçme ihtimali de var. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.