Töreni beklerken öğrencilerin canı sıkılmasın diye kürsüye çıkıp şarkı söyleyen Murat öğretmen bu pozitif anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Murat öğretmenin bu eğlenceli anlarına gelen tepkileri sizler için derledik.

Özellikle de küçük yaştaki çocukların hem eğitim hem de öğretiminden sorumlu olmaları ve henüz tam olarak oluşmamış olan düşünce şekillerini şekillendirmeleri sebebiyle öğretmenler, çoğumuzun ‘kutsal’ olarak nitelendirdiği bir mesleği yapmakta. Ancak ne yazık genellikle öğretmenler pozitif haberlerdense negatif haberlerle gündemimize geliyor.

Daha önce pek çok öğretmenin -gerçi bu kişilere öğretmen demek mesleğini hakkıyla yapan diğer öğretmenlere haksızlık olur- öğrencilerine karşı anlamsızca şiddet ve haksızlık uyguladığına; hatta siyaseti eğitime katarak kendi siyasi görüşünü desteklemeyen öğrencilerinden not kırdığına şahit olduk. Ancak şimdi sizlere bahsedecek olduğumuz genç öğretmen; öğretmenliğin özünde nasıl bir meslek olduğunu; eğlenceli bir şekilde de iyi bir öğretmen olunabileceğini kanıtlayan cinsten.

Kürsüye çıkıp öğrencilerini eğlendirmek için şarkı söyledi

Popüler sosyal medya platformu TikTok’ta @dzcmurat ismiyle paylaşımlar yapmakta olan Murat öğretmenin okulda töreni bekleyen öğrencilerini eğlendirmek için kürsüye çıkıp Yonca Evcimik’in ‘Bandıra Bandıra’ şarkısını söylediği, daha sonrasında ise okulun müdiresine yakalandığı anları paylaşmış; bu eğlenceli anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenilip oldukça ilgi görmüştü.

Bu video sonrasında Murat öğretmenin diğer eğlenceli TikTok paylaşımları da gündem oldu.

İşte Murat öğretmenin sevilen bazı TikTok paylaşımları

Genelde öğretmen diyince akıllara ilk olarak 'disiplin' kelimesi gelse de Murat öğretmen bu paylaşımlarıyla disiplinin sadece sert ve soğuk bir görünümle verilmediğini herkese bir kez daha gösterdi. Murat öğretmenin bu eğlenceli halleri sosyal medyanın da çok hoşuna gitti.

İşte Murat öğretmene sosyal medyadan gelen tepkiler