Öğretmen, Siyasi Parti Nedeniyle Öğrencilerinin Notunu Kırdı

Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, Twitter'da yaptığı paylaşımda açıkça öğrencilerinin siyasi görüşü nedeniyle notlarını kırdığını paylaştı. Bu paylaşıma tepkiler gecikmezken Bayrak'ın savunmasında hesabının çalındığını söylediği ortaya çıktı.

İnsan düşünce yapısının birey tarafından kontrol edilmediği takdirde getirdiği en büyük kişisel özelliklerden birisi ayrımcılıktır. Bir insanı, etnik kökenine, dış görünüşüne, inancına, politik duruşuna ve daha pek çok farklı nedenle kötü muameleye ya da iyi muameleye maruz bırakmak, söz konusu grubun dışında kalanlar için avantaj ya da haksızlık doğuran sonuçlar getiriyor.

Ayrımcılığa yönelik en büyük örneklerden biriyse geçtiğimiz gün bir öğretmenin davranışıyla gündeme geldi. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, Twitter’da yaptığı paylaşımda kendisinin belirli bir siyasi görüşe sahip öğrencilerinin notunu kırdığını açıkladı. Öğretmenin Twitter’daki paylaşımı şu şekildeydi:

"Hesabım çalındı"

Osman Bayrak, doğal olarak tepki toplayan bu Tweet’ine yapılan yorumların ardından Tweet’ini hesabından sildi. Paylaşım sonrasında gelen şikayetler üzerine Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Osman Bayrak hakkında soruşturma başlattı. Bayrak’ın yaptığı savunmadaysa hesabının çalındığını söylediği öğrenildi.

Bir öğretmenin öğrencilerine yönelik yaptığı bu hareket sonucunda gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: