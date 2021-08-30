TikTok'ta son dönemlerde akım haline gelen "Milk Crate Challenge" isimli meydan okumayla ilgili videolar, gelen tepkiler üzerine yasaklandı. İnsanların süt taşıma kasalarının üzerinden geçmeye çalıştıkları akım, artık platformda hiçbir sonuç vermiyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu haline gelen TikTok, zaman zaman insanların hayatlarını kaybetmelerine bile sebep olabiliyor. Bunun asıl nedeni; platformda yer alan challange ya da Türkçe ismiyle meydan okumalar. Son dönemlerde de yine pek çok kişinin hayatını riske atan bir meydan okuma patlak verdi. İnsanların olur olmadık yerlere süt taşıma kasaları yerleştirerek bunların üzerinden geçmeye çalıştığı "Milk Crate Challenge" videoları, gelen tepkiler üzerine TikTok'ta yasaklandı.

Kullanıcılar, yakın bir zamanda popüler hale gelen meydan okumayı etiketleyerek, sayısız paylaşım yaptılar. Ancak bu paylaşımlar arasında çok tehlikeli olanlar da vardı. Hatta bir grup kullanıcı, bu meydan okumaya tepki göstermişti. İnsanların kendilerine daha fazla zarar vermesini istemeyen TikTok yönetimi, aldığı bir karar ile söz konusu konuyla ilgili yapılan tüm paylaşımları bir kalemde sildi.

Paylaşım yapılan etiket, sonuç bulunamadı uyarısı yapıyor

TikTok'a girip milk crate challange araması yaptığımızda, hiçbir sonucun kalmadığını açıkça görebiliyoruz. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TikTok yöneticileri ise platformda tehlikeli eylemleri teşvik eden akımlara her zaman karşı olacaklarını belirtiyorlar. Süt kasalarının üzerinden atlanan videoları da bu yüzden kaldırdıklarını ifade eden yetkililer, insanları hem sosyal medya hem de gerçek hayatta dikkatli olmaya davet ettiklerini söylediler.

Milk Crate Challenge, TikTok'ta tehlikeli olan ilk akım olmadığı gibi, son da olmayacak. Üstelik platformdaki milyonlarca kullanıcı, bu akımlara dahil olma noktasında pek meraklı. Özetle bu tür olaylar devam edecek ve ne yazık ki bazı TikTok kullanıcıları, akılalmaz akımlar nedeniyle yaralanmaya ya da hayatlarını kaybetmeye devam edecekler...

Milk Crate Challenge için çekilen bazı videolar şöyleydi