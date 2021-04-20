Teknoloji devi Apple, merakla beklediğimiz bugünkü etkinliğinde 7 farklı renk seçeneğiyle sunulacak ve Apple'ın M1 işlemcisini taşıyacak yeni iMac bilgisayarını tanıttı. Bilgisayarın özelliklerini ve fiyatını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan bazı bilgiler, Apple’ın yeni bir iMac serisi çıkaracağını, bu serinin de rengârenk çeşitlilikte olacağını ortaya koymuştu. Gün geçtikçe bu iddia neredeyse kesin hale geldi. Beklediğimiz tek şey, Apple’ın düzenleyeceği bir etkinlikti. İşte bugün o etkinlik düzenlendi ve Apple, yeni iMac bilgisayarını beklendiği gibi tanıttı.

Bilgisayar sektöründe büyük bir paya sahip olan Mac cihazları, M1 işlemcisinin tanıtılmasıyla birlikte müthiş bir güç kazanmıştı. 2020 yılında tanıştığımız yeni Mac cihazlarına güç veren Apple’ın kendi üretimi olan M1 işlemcisi, artık iMac’lerde yerini aldı. Yeni iMac’ler, şirketin açıklamasına göre daha önce görmediğimiz bir performans ve güç verimliliği sunacak.

Karşınızda yeni iMac:

Yeni iMac’lerin en ön plana çıkan tarafıysa elbette renkleri ve tasarımı oldu. Daha önce yalnızca gri renkle piyasaya sürülen model, bu kez gökkuşağındaki renklerle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, cihazı satın alırken sunulan 7 renk seçeneğinden birini seçebilecekler. Yeni iMac serisi, tasarım konusunda da bir önceki modellerden kendisini ayırıyor.

Apple’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iMac, arka kısmının ortalarına doğru kalınlaşan bir yapıdaydı ve cihazın köşeleri bir hayli yuvarlaktı. Yeni etkinlikte gördüğümüz iMac’se bu kalıptan çıktı. 2021 model iMac’ler, her yönüyle ince ve düz bir tasarıma sahip. Cihazın kalınlığı yalnızca 11,5 milimetre. Ayrıca cihazın köşeleri geçtiğimiz yılki modele göre daha az yuvarlatılmış.

Donanım kısmına geldiğimizde iMac, bizleri 24 inçlik 4.5 K çözünürlüklü bir ekranla karşılıyor. True Tone teknolojisine ve yansıtıcı olmayan kaplamaya sahip olan bu ekranın altında soğutma olarak iki adet fan yer alıyor. 2’si Thunderbolt olmak üzere 4 adete kadar USB-C girişi ve girişine sahip olabilen iMac, 2 metrelik cihaza uygun renkli bir manyetik kabloyla geliyor.

Kamera, mikrofon ve hoparlör:

Yeni iMac, şirketin Mac cihazlarında bugüne gördüğümüz en iyi kameraya sahip olacak. 1080p çözünürlüğünde olan kameradan elde edilen görüntünün her bir pikseli, M1 işlemcisinin hesaplamalarından yararlanarak analiz edilecek. Bu sayede görüntüdeki pozlama ve beyaz dengesi her zaman en üst seviyede tutulacak.

iMac, üçlü mikrofon dizilimiyle birlikte gelecek ve bu mikrofonlar sayesinde arka plandaki ses seviyesi mümkün olan en az dereceye indirilecek. Yine şirketin açıklamasına göre mikrofon sistemi, bugüne kadar Mac’lerde gördüğümüzün en iyisi olacak.

Hoparlör tarafında bizleri en az titreşimle mükemmel bas tepkisi üretmeyi hedefleyen 2 woofer’ın dahil olduğu 6 adet hoparlör karşılıyor. Devasa bir ses alanı sunduğu söylenen bu hoparlörler, Dolby Atmos uzamsal ses desteğine sahip olacak.

M1 işlemciyle göreceğimiz geliştirme:

Apple’ın kendi üretimi olan M1 işlemcisi, diğer cihazlarda kendisini kanıtlamayı başarmıştı. Yeni iMac’lerde de yer alan bu işlemci, yapılan açıklamaya göre iMac’in anında açılmasını sağlayacak ve daha önceki iMac’ten %85 daha hızlı bir deneyim sunacak. Ayrıca bir önceki iMac’in harici ekran kartlı modeline göre bile 2 kat daha iyi grafik performansıyla kullanıcılarını memnun edecek.

16 çekirdekli sinir motoru, yeni iMac’in 3 kat daha hızlı makine öğrenimi sunmasını sağlayacak. Ayrıca M1’ın sunduğu en büyük güzelliklerden olan iPhone ve iPad uygulamalarını bilgisayarda kullanabilme özelliği iMac’lerde de olacak.

Rengârenk iMac’e rengârenk aksesuarlar:

7 farklı renk seçeneğiyle gelen iMac, beraberinde aynı renklere sahip Touch ID, Magic Mouse ve Magic Trackpad’leri de getirdi.

2021 iMac fiyatı:

Bugün tanıtılan ve 30 Nisan'da siparişe açılacağı belirtilen iMac’in Türkiye fiyatlarıysa şu şekilde: