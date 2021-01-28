Apple CEO'su Tim Cook, katıldığı bir konferansta ismini kullanmasa da doğrudan Facebook'un iş modeline yönelik eleştirilerde bulundu. Cook, Facebook'un kişisel verileri toplama ve işleme prensibine dayanan bu modelinin şiddete ve kutuplaşmaya sebep olduğunu söyledi.

Kişisel verilerin gizliliği konusu, bu sorun tamamen çözülünceye ve teknoloji gelişimini bu yönde tamamlayıncaya kadar uzunca süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. Günümüzde bu konuların odağında ise bildiğiniz üzere genellikle Facebook var.

Facebook'un bu konuda yapılan neredeyse her haberde bir şekilde var olmasının sebebi ise 'kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine' odaklanan iş modeli. Sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp üzerinden pek çok kişisel veriyi toplayan ve algoritmalar yardımıyla 'kullanılacak birer malzeme' haline getiren Facebook, hem kullanıcılar hem de büyük şirketler tarafından eleştiriliyor.

Tim Cook'un gündeminde de bu konu vardı:

Apple CEO'su Tim Cook da yeni gerçekleşen European Computers, Privacy & Data Protection (CPDP, Avrupa Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruması) konferansında gündemine bu konuyu aldı. Her ne kadar doğrudan 'Facebook' adını kullanmasa da gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Tim Cook'un eleştiri oklarının hedefinde Facebook vardı.

Kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusunda konuşan Tim Cook konuyla ilgili olarak, 'Daha önce de söylediğim gibi, hayatımızdaki her şeyin toplanıp satılabileceğini 'normal' olarak kabul edersek, o zaman veriden çok daha fazlasını kaybetmiş oluruz. İnsan olma özgürlüğünü kaybederiz.' ifadelerini kullandı.

Bu türden bir iş modeli 'küçümsenmeyi' hak ediyor:

Tim Cook, özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen komplo teorilerini, artan kutuplaşmayı, aşı karşıtlığı gibi toplum sağlığı için risk taşıyan haberleri vurgulayarak, 'Eğer bir işletme, yalan bilgi veren kullanıcılar, seçim olmaktan çıkmış seçimler ve veri istismarı üzerine kuruluysa bu işletme övgülerimizi değil 'küçümsenmeyi' hak ediyor.' şeklinde konuştu.

Apple'ın gizlilik konusundaki hassasiyetine de dikkat çeken Tim Cook, teknoloji etiğinin kişilere fayda sağlayacak şekilde geliştirilen teknoloji olması gerektiğini ifade etti. Cook aynı zamanda CPDP'nin veri gizliliği ve verilerin korunması konusunda yürürlükte olan yasasını takdir ederek ABD'de de benzer bir yasanın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.