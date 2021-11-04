Koronavirüs salgını sürerken ortaya çıkan çip krizi, tüm dünyada üretimde yavaşlamaya neden oldu. Bu yavaşlamanın hissedildiği bir sektör de lojistik sektörüydü. Şirketler, artan ticaret hacmine rağmen çip krizi ve kur artışı nedeniyle çekici ve kamyon bulmakta zorlanıyor.

Koronavirüsle birlikte e-ticaret ve uluslararası taşımalara olan talep büyük ölçüde arttı. Fakat bu talebe karşılık verilmesi için lojistik şirketlerinin de tüm tedariki gerçekleştirecek araçlara olan ihtiyacı aynı oranda arttı. Deniz yollarında yaşanan konteyner krizi ve demiryollarında artan kapasite, şirketleri karayoluna yönlendirdi.

Fakat ülkemizdeki kur artışı ve oluşan taleple birlikte karayollarında ticaretin bel kemiği olan çekici ve kamyon fiyatları da fırladı. Sadece kur artışı nedeniyle araçların fiyatları yılbaşına göre %20 oranında artış gösterdi. Çip krizi gibi hammadde krizi kaynaklı maliyet artışları da eklenince bir TIR’ın fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Tıpkı ikinci el otomobillerde olduğu gibi sıfır TIR bulunamaması, ikinci el fiyatların da uçmasına neden oldu.

2022’de de TIR üretimindeki sorun devam edecek:

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı Ömer Bursalıoğlu, yaptığı açıklamada araçların üretiminde yaşanan sıkıntıların gelecek yıl da süreceğini dile getirdi. Bursalıoğlu, çip krizinin 2022 yılının başlarında da devam etmesinin beklendiğini, bunun da dünya genelinde talebin tam karşılanamayacağı anlamına geldiğini ifade etti. Man Kamyon ve Otobüs A.Ş. Direktörü Serkan Kara da çip sıkıntısı ve artan müşteri talebinin üretim tarafını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sadece çekici değil, treyler üretimi de zorda:

Üretim tarafında tek zorluk çekicilerde yaşanmıyor. Çekicilerin çektiği, yükün konulduğu treyler siparişlerine olan talepte de artış yaşandı. Fakat treyler siparişlerindeki artış da karşılanamıyor. Alman treyler üreticisi Schmitz Cargobull’un Türkiye Satış Direktörü Nihat Ayhan, tedarik problemlerinde çipin en popüler kriz olduğunu, ancak tek kriz olmadığını belirterek birçok temel bileşende ciddi darboğazlar olduğunu söyledi.