Titanik bundan yıllar yıllar önce yani 1912 yılında battı ancak günümüzde enkazını ziyaret etmek, hâlâ çok tehlikeli. Sebebi ise sularda yatıyor.

Titanik enkazını ziyaret edenlerin neden bu kadar zorlandığını merak ediyor musunuz?

Eğer öyleyse yalnız değilsiniz çünkü bu bölge, derin denizlerdeki en tehlikeli noktalardan biri olarak biliniyor. İyi de neden?

Titanik, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yaklaşık 3.8 kilometre derinlikte yatıyor.

Bölgede görüş mesafesi oldukça sınırlı, yani sadece birkaç metre önünüzü görebilirsiniz. Yani derin deniz araçlarının yönlerini bulmasını son derece zorlaştırıyor.

Deniz seviyesinin 3.800 metre altında, suyun basıncı yüzeydekinden 390 kat daha fazladır.

Yüzeydeki güçlü akıntılar herkesin aşina olduğu bir tehlike ancak derin denizlerde de güçlü akıntılar bulunur.

Akıntılar, büyük miktarda suyun hareket etmesine neden olabilir ve zamanla enkazın etrafındaki tortuları hareket ettirerek enkazın üzerine yeni katmanlar ekler.

Titanik enkazı, 100 yılı aşkın süredir deniz tabanında yatıyor ve sürekli olarak mikropların neden olduğu korozyonla çürüyor.

Geminin demir yapısını tüketen mikroplar, pas sarkıtları oluşturuyor ve enkazın yavaş yavaş çökmekte olduğu biliniyor.

Bu nedenle enkazın yakınında dikkatli olunması ve doğrudan temas edilmemesi gerekmekte.

Derin denizlerde nadir de olsa meydana gelen tortul akıntılar, deniz tabanında büyük miktarda tortu taşıyabilir ve insan yapımı nesneleri yerinden oynatabilir.

Titanik enkazı etrafındaki deniz tabanında, geçmişte büyük denizaltı heyelanları yaşandığına dair izler bulunmuş.

Bu tür olaylar, büyük miktarda sedimentin hızla hareket etmesine ve denizaltıların hareketli tortulara kapılmasına neden olabilir.

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