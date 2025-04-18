Tofaş’ın Stellantis Türkiye’yi devralma süreci, yatırım şartı ve rekabet tedbirleri kapsamında Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Tofaş’ın Stellantis’i devralmasına yeşil ışık geldi. Rekabet Kurulu sunulan yatırım ve dağıtım planlarını yeterli bularak bu devralmaya onay verdi.

Rekabet Kurulu tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini bu kez yeterli buldu ve devralmaya şartlı da olsa onay verdi. Üstelik bu onay, yatırım şartına bağlandığı için Kurum tarihinde de bir ilke imza atılmış oldu.

Rakip markaların görüşleri karara etki etti

Tarafların sunduğu taahhütler arasında, yerli üretimin korunmasına yönelik adımlar, satış ve dağıtım kanallarında yapılacak düzenlemeler ile istihdamı artırmaya yönelik yatırımlar yer aldı. Kurul izin sürecinde tüketici tercihlerini ve rakip markaların satış faaliyetlerini kısıtlayabilecek riskleri de değerlendirmeye aldı. Bu çerçevede bayilerin “tek durak” haline gelmesini önleyecek tedbirleri devreye soktu. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin görüşlerini de toplayarak karar sürecine dahil etti.

Kararla birlikte taraflar işlem kapsamında taahhüt ettikleri yatırım ve dağıtım adımlarının yalnızca otomotiv ana sanayisine değil, aynı zamanda yan sanayiye de doğrudan katkı sunacağını ifade etti.