Togg'un zam yapması üzerine T10X satın almaya hak kazanan vatandaşlar adeta ayaklandı. Kimi konuyla ilgili CİMER'e şikayette bulunurken oluşturulan ortak bir metin ile Togg yetkililerine ses duyurulmaya çalışıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dünden beri zam meselesi ile gündemde. Aslına bakacak olursak CEO Mehmet Gürcan Karakaş, bundan birkaç ay önce verdiği bir röportajda zam sinyalini vermişti. Beklenen karar, dün de resmi olarak duyuruldu. Togg T10X fiyatlarına yüzde 26 zam geldi. Bu durum, çekilişle Togg T10X satın almak isteyen tüketicilerin canını sıktı.

Togg satın almaya hak kazanan vatandaşların Telegram'da bir grupları var. Bu grupta araçla ilgili hemen her konuda paylaşımlar bulunuyor. Zam haberi geldiğinden beri tüketicilerin tek gündem maddesi artan fiyatlar oldu. Pek çok kişi, yeni fiyattan şikayetçi. Kimileri CİMER'e şikayet ettiğine dair paylaşımlar yaparken, kimileriyse siparişi iptal edeceğini çünkü bütçesinin artık yerli otomobile yetmediğini söylüyor.

Ortak metin hazırladılar!

Zamlardan şikayetçi olan vatandaşlar, Togg yetkililerine göndermek üzere bir metin oluşturdular. Bu metin hem Telegram kanallarında hem de Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşıldı. Araçlarını teslim almak için bekleyen vatandaşlar, ortak metinde şu ifadeleri kullanıyorlar:

Sayın yetkili,

Yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de firmasına göre değişkenlik göstererek %10 -15 -20 civarında zamlar yaşanmakta. Ancak şu unutulmamalı ki bu zam yapan firmalarda Togg firmasında olduğu gibi :

Devlet yardımıyla ÖTV destegi sağlanmıyor.

Çalışanların maaşları için vergi istisnası uygulanmıyor.

Fabrika arazileri bedava tahsis edilmedi.

En önemlisi Mart ayında 40 bin müşterisinde 60 bin TL kapora toplanmadı.

Toplanan 60 bin TL kaporalar da gelişen ekonomik koşullardan dolayı aynı oranda değer kaybetti.

A Haber TV kanalında; "Kurada çıkana zam yok" açıklaması yapıldıktan sonra ödeme planını buna göre yapan hak sahiplerinin mağduriyeti nasıl giderilecek?

Söz verildiği adette dahi araç teslimatı yapılmamışken %27 gibi büyük oranda zam yapılması 19 bin asil hak sahibini mağdur etmektedir.

Yerli ve milli markamız Togg bu kadar desteği almışken oluşan bu büyük mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm bu şartlar tekrar değerlendirilerek asil hak sahiplerine zammın iptalini, eğer iptal edilemiyorsa da oranının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla...

Sadece metin de değil: Twitter'da da çalışma yapacaklar!

Togg satın almaya hak kazanan ancak araçları henüz teslim edilmeyen tüketiciler, sadece açık mektupla yetinmeyecekler. Yine Telegram kanallarındaki paylaşımlara göre, Twitter'da hashtag çalışması yapacaklar. Ancak tüm bunların herhangi bir sonuç getirip getirmeyeceğini kimse bilmiyor.

Gelelim esas meseleye: Kim haklı?

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, zam ile ilgili olarak maliyetleri göstermişti. Vatandaşlar ise Togg'a verilen teşviklerden ve teslimat gecikmelerinden dem vuruyorlar. Peki tarafların açıklamalarına göre kim haklı? Gelin meseleyi biraz derine indirgeyelim.

Vatandaşın haklı olduğu noktalar:

Teslimatlarda çok ciddi gecikme var . Geçmişte yapılan açıklamalara göre şu ana kadar en az 3.250 adet Togg T10X teslimatı yapılmalıydı. Ancak bu sayı 808'de kaldı .

. Geçmişte yapılan açıklamalara göre şu ana kadar Togg T10X teslimatı yapılmalıydı. Ancak bu sayı . Togg'a verilen teşviklerin eşi benzeri görülmedi. Hatta sırf Togg için Çin'den gelecek ucuz arabaların önüne set çekildi . Ucuz araba ile yatırım olasılıklarını da kaçırdık.

eşi benzeri görülmedi. Hatta sırf Togg için Çin'den gelecek ucuz arabaların önüne . Ucuz araba ile yatırım olasılıklarını da kaçırdık. Ödenen kaporalar değer kaybetti. O gün ödenen 60 bin TL kapora ile satın alınabilecek ürünleri bugün aynı paraya satın alamazsınız.

Togg'un haklı olduğu noktalar:

Şirket, gerekli hammaddeyi yurt dışından almak zorunda. Dolar yükseldikçe hammadde fiyatı artıyor . Ayrıca nakliye gibi masraflar da var. Giderler artarken fiyatın sabit kalma olasılığı zaten yok.

. Ayrıca nakliye gibi masraflar da var. Giderler artarken fiyatın sabit kalma olasılığı zaten yok. Togg T10X satın almaya hak kazanan bir vatandaş, onayladığı sözleşmede zamla ilgili bir ibare bulunduğunu söylüyor. Togg, olası zam durumlarında kendini korumak için "koşulları gizli tuttuğunu" beyan etmiş. Yani yapılan zam için itiraz kapısı kapalı.

söylüyor. Togg, olası zam durumlarında kendini korumak için "koşulları gizli tuttuğunu" beyan etmiş. Yani yapılan zam için itiraz kapısı kapalı. Sadece Togg değil hiçbir marka fiyat garantisi vermiyor. Hangi markaya giderseniz gidin, bugün rezerve ettiğiniz bir otomobil için kapora ödeyip, bayiden ayrılıyorsunuz. Araç Türkiye'ye geldiği zaman kesin fiyat belli oluyor.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?