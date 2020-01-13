Yerli Otomobilde Sesli Asistanın Ne İşe Yarayacağı Açıklandı

Gün içerisinde TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, yerli otomobilde yer alacak olan sesli asistanın nasıl çalışacağını gösterdi. Videodan anladığımız kadarıyla sesli asistan hayatımızın her alanına entegre bir şekilde çalışacak gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tüm ülkenin merakla beklediği yerli otomobilin prototipini beğeniye sunmuştu. O zamandan beri aracın tasarım ve mühendisliğinden tutun da markalaşma sürecine kadar pek çok duyum aldık, paylaşım gördük. Bugün TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, yerli otomobilde yer alacak olan sesli asistanın nasıl işleyeceğini görmemizi sağladı.

“Otomobili; sizi dinleyen, sizi öğrenen, sizinle bütünleşen, bu sayede hayatınızı kolaylaştıran yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz” mottosuyla paylaşılan videoda, ilerleyen yıllarda sesli asistanın nasıl hayatımızın her alanına entegre bir şekilde çalışacağı anlatılıyor. Dilerseniz önce videoyu izleyelim, daha sonrasındaysa detaylar üzerine konuşalım.

TOGG’un akıllı yaşam vizyonu:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan yerli otomobil, geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda da aktarıldığı üzere internetin her alanına tam anlamıyla bağlı olan bir araç olacak. Yayınlanan videodaysa yerli otomobilin sesli asistanı sayesinde neler yapabileceği kısaca anlatılmış.

Videoya göre yerli otomobilin meziyetleri arasında evlilik yıl dönümü hatırlatma, ajandanızı görebilme ve bulunduğunuz konumu anlayıp rota oluşturabilme, müzik zevkinize uygun bir şekilde çalma listenizden müzik çalabilme, evinizdeki akıllı ev eşyalarını kontrol edebilme, aracın kalan şarj durumunu bildirme ve buna göre ne kadar menzil gidebileceğinizi belirleme gibi özellikler yer alıyor.

Öte yandan yerli otomobilde sesli kontrol ile çalışacak pek çok özellik bulunacağını da zaten biliyorduk. Bununla birlikte araçta bulunan 'merkeze sürekli bağlantı' desteği sayesinde araçların güncellemeleri de uzaktan 4G / 5G bağlantısıyla yapılabilecek.

Üretimi 2021 yılında Bursa, Gemlik’te açılacak olan fabrikada gerçekleştirilecek olan yerli otomobil, 2022 yılında seri üretime alınacak. Bu noktada araçların ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağıysa henüz bilinmiyor.