Togg, TRT Dinle platformu T10X'in multimedya ekranına getirdiğini duyurdu. Tru.Store aracılığıyla erişilecek olan uygulama, tonla esere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10X'in multimedya sistemi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, TRT Dinle platformunun Tru.Store mağazası aracılığıyla Togg T10X'lere geldiği duyuruldu. Togg T10X sahipleri, bu yeni gelişme ile TRT Dinle'ye doğrudan T10X'in multimedya ekranı üzerinden ulaşabilecekler.

2020 yılında kullanıma sunulan TRT Dinle, bünyesinde tonla eser barındıran bir platform. Bu platforma girdiğinizde hemen her kategoride çalma listelerine ulaşabiliyor, TRT'ye ait radyoları dinleyebiliyor, podcast yayınlarını ve hatta sesli kitapları bile bulabiliyorsunuz. İşte Tru.Store'a eklenen TRT Dinle, tüm bunların Togg T10X'e entegre edilmesini sağlayacak.

Spotify'ın ücretsiz, nispeten sade bir alternatifi!

TRT Dinle'yi daha net anlatabilmek için "Spotify'ın ücretsiz ve sadeleştirilmiş bir alternatifi" olarak nitelendirebiliriz. Platforma girdiğiniz Türkçe Pop, Türkçe Rock, Yabancı Pop, Yabancı Rock ve Türk Halk Müziği gibi çeşitli kategorilere ulaşabiliyorsunuz. Pek çok ünlü şarkıcının eserine ev sahipliği yapan platform, ruh hâlinize göre dinlemek isteyeceğiniz hazır çalma listelerine de ev sahipliği yapıyor.

Togg'un TRT Dinle açıklaması:

Togg T10X kullanıcıları, Tru.Store üzerinden TRT Dinle uygulamasıyla milyonlarca içeriğe erişim sağlayabiliyor.



< müzik >

< sesli kitap >

< radyo tiyatrosu >

< podcast >



#Trumore

#Togg