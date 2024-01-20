Artık çekiliş gibi detayları beklemeden herkes, Trumore uygulaması üzerinden kendi T10X modelini sipariş verebilir.

Bir süredir çekiliş yoluyla satın alınabilen Togg T10X modeli için hazırlanan takvim, akıllı cihazın bugün, yani 20 Ocak 2024 tarihinden itibaren genel satışa açılacağına işaret ediyordu. Bu bağlamda sabah saatlerinde Trumore uygulaması, ana sayfasında kendi Togg T10X modelinizi oluşturmanıza imkân tanıyan bir konfigüratöre yer verdi.

Bu konfigüratör yoluyla tıpkı Tesla modellerinde olduğu gibi kendi aracınızı kişiselleştirebiliyor, kişiselleştirdiğiniz aracın siparişini de yine uygulama üzerinden verebiliyorsunuz. Lafı fazla uzatmadan gelin, sipariş aşamalarına birlikte bakalım.

Çekiliş sırası beklemek yerine süreler, konfigürasyona göre değişecek.

Bunun yanında şirket, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş alacak.

Togg T10X siparişi nasıl verilir?

Adım #1 : Trumore uygulamasını App Store, Play Store veya App Gallery'den indirin

: Trumore uygulamasını App Store, Play Store veya App Gallery'den indirin Adım #2 : Ana sayfada yer alan konfigüratöre girin

: Ana sayfada yer alan konfigüratöre girin Adım #3 : Dilediğiniz versiyonu seçin

: Dilediğiniz versiyonu seçin Adım #4 : İstediğiniz paketi aracınıza ekleyin

: İstediğiniz paketi aracınıza ekleyin Adım #5 : Aracınızın rengini seçin

: Aracınızın rengini seçin Adım #6 : Aracınızın jantlarını seçin

: Aracınızın jantlarını seçin Adım #7 : Aracınızın koltuk rengini seçin

: Aracınızın koltuk rengini seçin Adım #8 : Dilediğiniz donanım paketlerini aracınıza ekleyin

: Dilediğiniz donanım paketlerini aracınıza ekleyin Adım #9 : Emin olmak için özet sayfasında siparişinizi ve fiyatı gözden geçirin

: Emin olmak için özet sayfasında siparişinizi ve fiyatı gözden geçirin Adım #10 : Dikkatlice okuduğunuz ön sipariş sözleşmesini onaylayın

: Dikkatlice okuduğunuz ön sipariş sözleşmesini onaylayın Adım #11 : Fatura adresinizi ekleyin

: Fatura adresinizi ekleyin Adım #12: Trumore e-Cüzdan'ınız yoksa oluşturun ve ödemenizi gerçekleştirin

Ödeme sayfasında kredi kartı ve havale opsiyonlarını da görüyoruz. Cüzdanınızı kaydettiğiniz sürece bunları da kullanabiliyorsunuz. Teslim tarihi konusunda da aşağıdaki görsellerde de görebileceğiniz sipariş aşamalarında, seçtiğimiz aracın Şubat-Mart aralığında bir tahmini teslim tarihi olduğu belirtiliyor. Sıranın da konfigürasyona ve üretim planına göre ilerleyeceğini biliyoruz.

Uygulamadan görsellerle aşamalar:

Siz konfigüratörü ve sipariş sürecini nasıl buldunuz?

"Bu fiyatlar ne?" gibi bir tepki verdiyseniz sizi şu videomuza alalım: