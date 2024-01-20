Bir süredir çekiliş yoluyla satın alınabilen Togg T10X modeli için hazırlanan takvim, akıllı cihazın bugün, yani 20 Ocak 2024 tarihinden itibaren genel satışa açılacağına işaret ediyordu. Bu bağlamda sabah saatlerinde Trumore uygulaması, ana sayfasında kendi Togg T10X modelinizi oluşturmanıza imkân tanıyan bir konfigüratöre yer verdi.
Bu konfigüratör yoluyla tıpkı Tesla modellerinde olduğu gibi kendi aracınızı kişiselleştirebiliyor, kişiselleştirdiğiniz aracın siparişini de yine uygulama üzerinden verebiliyorsunuz. Lafı fazla uzatmadan gelin, sipariş aşamalarına birlikte bakalım.
Çekiliş sırası beklemek yerine süreler, konfigürasyona göre değişecek.
Bunun yanında şirket, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş alacak.
Togg T10X siparişi nasıl verilir?
- Adım #1: Trumore uygulamasını App Store, Play Store veya App Gallery'den indirin
- Adım #2: Ana sayfada yer alan konfigüratöre girin
- Adım #3: Dilediğiniz versiyonu seçin
- Adım #4: İstediğiniz paketi aracınıza ekleyin
- Adım #5: Aracınızın rengini seçin
- Adım #6: Aracınızın jantlarını seçin
- Adım #7: Aracınızın koltuk rengini seçin
- Adım #8: Dilediğiniz donanım paketlerini aracınıza ekleyin
- Adım #9: Emin olmak için özet sayfasında siparişinizi ve fiyatı gözden geçirin
- Adım #10: Dikkatlice okuduğunuz ön sipariş sözleşmesini onaylayın
- Adım #11: Fatura adresinizi ekleyin
- Adım #12: Trumore e-Cüzdan'ınız yoksa oluşturun ve ödemenizi gerçekleştirin
Ödeme sayfasında kredi kartı ve havale opsiyonlarını da görüyoruz. Cüzdanınızı kaydettiğiniz sürece bunları da kullanabiliyorsunuz. Teslim tarihi konusunda da aşağıdaki görsellerde de görebileceğiniz sipariş aşamalarında, seçtiğimiz aracın Şubat-Mart aralığında bir tahmini teslim tarihi olduğu belirtiliyor. Sıranın da konfigürasyona ve üretim planına göre ilerleyeceğini biliyoruz.
Uygulamadan görsellerle aşamalar:
Siz konfigüratörü ve sipariş sürecini nasıl buldunuz?
"Bu fiyatlar ne?" gibi bir tepki verdiyseniz sizi şu videomuza alalım: