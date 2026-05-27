Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo'nun bir dönem büyük ilgi gören hatchback modeli Giulietta yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil model üzerinde çalıştığı ve otomobilin tamamen farklı bir kimlikle geleceği belirtiliyor.

Deniz Şen

Alfa Romeo, son yıllarda SUV modellerine ağırlık verse de markanın en sevilen otomobillerinden biri olan Giulietta'yı yeniden ürün gamına eklemeyi değerlendiriyor. Uzun süredir kulislerde konuşulan yeni Giulietta iddiaları, markaya yakın kaynaklardan gelen bilgilerle yeniden gündeme taşındı.

İddialara göre yeni model, geçmiş nesillerde olduğu gibi kompakt hatchback sınıfında yer alacak ancak modern tasarım dili ve elektrik destekli motor seçenekleriyle önemli değişiklikler barındıracak.

Giulietta'nın, Stellantis grubunun güncel platformlarından biri üzerine inşa edilecek.

Bu sayede modelin hibrit ve tamamen elektrikli güç ünitelerine ev sahipliği yapabileceği ifade ediliyor. Alfa Romeo'nun son dönemde tanıttığı modellerde kullandığı tasarım çizgisinin de yeni Giulietta'ya taşınacağı belirtiliyor. Böylece araç, markanın sportif karakterini korurken daha modern bir görünüm sunacak.

Giulietta'nın üretiminin sona ermesinin ardından Alfa Romeo'nun ürün gamında hatchback seçeneği kalmamıştı. Yeni modelin hayata geçirilmesi durumunda marka, yeniden kompakt sınıfta güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Yeni Giulietta ne zaman tanıtılacak?

Şimdilik Alfa Romeo tarafından resmi teknik detaylar paylaşılmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre yeni Giulietta'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtılması bekleniyor. Markanın elektrikli dönüşüm planları doğrultusunda geliştirilen modelin, kompakt sınıfta Alfa Romeo'nun yeniden söz sahibi olmasını sağlaması hedefleniyor.

