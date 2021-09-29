Ülkemizdeki enerji sistemi verimliliğinin artmasında büyük rol oynayacak olan SIRO Temiz Enerji Çözümleri kuruldu. Yerli otomobilimiz TOGG'un batarya modüllerini ve paketlerini üretecek olan SIRO hakkındaki söz konusu gelişme, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Ülkemizin uzun zamandan bu yana seri üretimde olacak olan ilk araba markası olan TOGG, tüm Türkiye tarafından heyecanla bekleniyor. Elektrikli modellerle karşımıza çıkacak olan markanın fabrikasının 2022’de üretime hazır olacağı daha önce söylenmişti. Bu bağlamda önümüzde az zamanın kaldığını söyleyebiliriz.

Şimdiyse TOGG, söz konusu araçlar için de oldukça kritik bir konu olan enerji verimliliği alanında yaptığı bir girişimle karşımızda. Geçtiğimiz yıl başlayan bir ortaklığın meyvesi olarak karşımıza çıkan bu girişimle birlikte hem yerli aracın batarya modülleri ve paketleri üretilecek hem de ülkemizin enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılığı azaltılacak.

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri kuruldu:

Bahsettiğimiz ortaklık, 20 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu ortaklık kapsamında araçların bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis ile anlaşan TOGG, şimdi de Farasis ortaklığıyla SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurdu. TOGG’un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan gelişme sonucunda gerçekleşeceklere de yakından bakalım.

SIRO, TOGG’un batarya modüllerini ve paketlerini üretecek. Bunun dışında hem ülkemizde hem de çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri üretecek olan SIRO, bir yandan da ülkemizdeki enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü rol oynayacak.

Bunların sonucunda da enerji konusunda dışa bağımlılığımız azalacak ve temiz, verimli bir enerji sisteminin gelişimi hızlanmış olacak.