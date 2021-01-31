Kendinizi Disney animasyonundan fırlamış bir karakter gibi görmek ister misiniz? Cevabınız evet ise oldukça eğleneceğiniz bir uygulama var; Toonme. Toonme ile istediğiniz fotoğraflarınızı kısa süre içerisinde bir Disney animasyonunun parçası haline getirebilirsiniz.

Şimdiye kadar fotoğraflarımızı anime karakterlerine dönüştüren ya da türlü efektlerle bambaşka hallere sokan pek çok uygulama gördük. Bu uygulamalar arasında son dönemde karşımıza çıkan en yeni trend ise fotoğrafları bir Disney animasyonunun içindeymiş gibi düzenleyen Toonme.

Toonme'yi dilerseniz web sitesi üzerinden ya da uygulamayı telefonunuza yükleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Sonrasında oldukça basit birkaç adımla dilediğiniz fotoğrafınızı bir animasyon karakterine çevirebilirsiniz.

Tek fotoğraf için pek çok farklı seçenek sunuyor:

Toonme'de fotoğrafınızı yükleyip işlemi gerçekleştirdikten sonra karşınıza pek çok seçenek çıkıyor. Farklı tarzlarda uyarlanmış versiyonlar arasından en çok beğendiğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Üstelik uygulamada yalnızca Disney animasyonları tarzında değil, bambaşka görünüşlerde görseller de elde etmek mümkün.

Toonme, yapay zeka destekli algoritmalardan yararlanan çevrimiçi fotoğraf düzenleme ve animasyon hizmetleri sunan Pho.to'ya ait. Pho.to bu uygulamasında da benzer şekilde yapay zekadan yararlanmış ve bir diğer bilindik uygulaması ise PhotoLab. Pho.to, Toonme uygulamasının amacını ise basit bir kullanım sunarak kullanıcıların ufak birkaç dokunuş ile diledikleri yaratıcılıkta fotoğraflara sahip olmasını sağlamak olarak açıklamış.

Hem Play Store'da hem de AppStore'da bulmak mümkün:

Toonme'yi denemek isteyenler için uygulama hem Android hem de iOS cihazlar için kullanılabilir durumda. Benzer uygulamalarla ilgili zaman zaman ortaya çıkan ve güven sarsan iddialar sebebiyle uygulamayı telefonunuza yüklememeyi seçebilirsiniz. Telefonunuza uygulamayı yüklemek istemezseniz de Toonme'nin sitesini ziyaret ederek tarayıcınızdan da yine birkaç basit adım ile fotoğraflarınızı Disney karakterlerine çevirebilirsiniz.