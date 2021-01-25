Home Advisor adlı şirket, köpekten tarantulaya kadar 7 farklı evcil hayvanın dünyayı nasıl gördüğüne dair fotoğraflar paylaştı. Bilimsel verilerden yola çıkarak hazırlanan bu fotoğraflar, papağan ve japon balığı gibi evcil hayvanların köpek ve kedilerden daha üstün görüşe sahip olduğunu gösterdi.

Sizinle aynı doğayı, evi, hatta aynı yatağı paylaşan evcil hayvanlarınızın dünyayı nasıl gördüklerini hiç merak ettiniz mi? Küçük dostlarla her ne kadar aynı ortamı paylaşsınız da, onlar bulunduğunuz ortamı sizden çok daha farklı görüyor.

Home Advisor adlı bir şirket, kedisinden papağınana kadar birçok türden evcil hayvanın etrafı nasıl gördüğüne dair bir araştırma yürüttü ve onların görüşlerini daha iyi anlayabilmemiz için bazı fotoğraflar paylaştı. Biz de sizlere, 7 farklı evcil hayvanın ev ortamını nasıl gördüğünü göstermek istedik.

İnsanların gördüğü:

Köpeklerin gördüğü:

Ortada dolaşan şehir efsanelerinin aksine köpeklerin görüşü tamamen siyah ve beyaz renklerden ibaret değildir, ancak yine de insanlara kıyasla çok az rengi ayırt edebiliyorlar. İnsan gözü mavi, yeşil ve kırmızı rengi ayırt edebilirken, köpekler sadece mavi ve sarının pastel kombinasyonlarını ayırt edebiliyorlar.

İnsanların gördüğü:

Kedilerin gördüğü:

Kediler de köpeklere benzer şekilde çok az sayıda rengi ayırt edebiliyor. Kırmızı ve türlerini çok daha zor bir şekilde ayırt edebilen minik patililer, genellikle mavi ve yeşil renkleri daha kolay algılıyor.

Kediler, geceleri gündüze kıyasla daha net ve keskin bir görüşe sahip oluyor. Bunun en büyük sebebi ise gözlerinde düşük ışığa duyarlı fotoreseptör hücre türlerinin bulunması.

İnsanların gördüğü:

Japon balıklarının gördüğü:

Japon balıkları, şaşırtıcı bir şekilde insan gözünden çok daha fazla sayıda renk algılama özelliğine sahipler. Ultraviyole ışığı görebilme yeteneğine sahip japon balıkları, su altındayken evinize dair en küçük detayları bile görebiliyorlar.

Balık gözü merceğine sahip bu tür, aynı zamanda 360 derecelik bir açıdan ışık toplayabiliyor ve bu sayede ışığın suda kırılmasını engelleyebiliyor.

İnsanların gördüğü:

Yılanların gördüğü:

Çoğu yılan türü kızılötesi görüşe sahip olsa da birçoğunun görüşü gün ışığında çok zayıf kalıyor. Ancak bu türlerin arasında gece görüşü daha iyi olan yılanlar da bulunuyor. Her iki tür de göz önünde bulundurulduğu zaman, evinizde bir yılan beslemek istediğiniz takdirde habitatın dekorasyonuna dair çok da fazla kafa yormanıza gerek yok gibi duruyor.

İnsanların gördüğü:

Tarantulaların gördüğü:

Çoğu örümcek türü, yön bulma duyuları için gözlerini değil, tüylü bacaklarını kullanır. Tarantulalar da bu görev için bacaklarını kullanır ve renkleri ayırt edebilen bir örümcek türü değildir ancak bilim insanlarının yaptığı son çalışmalar, tarantulaların renk gördükleri zaman çiftleşme arzularının ortaya çıktığını gösteriyor. Bu yüzden de evinizde bir tarantula besliyorsanız, farklı renklere sahip nesneleri ara sıra saklamakta fayda var.

İnsanların gördüğü:

Papağanların gördüğü:

Papağanlar, tıpkı japon balıkları gibi ultraviyole ışınları ayırt edebilme özelliğine sahiptir ve bu yüzden de görüşleri insan gözünden çok daha üstündür. Mavi, yeşil ve kırmızı renklerinin arasındaki bütün tonları ayırt edebilen papağanlar, odak noktalarını da son derece hızlı bir şekilde ayarlayabiliyor.

İnsanların gördüğü:

Bukalemunların gördüğü:

Bukalemunların renklerle olan takıntısını çoğumuz zaten biliyoruz. İstediği renk tonuna dönüşmeyi başaran bukalemunların gözleri, farklı renkleri ayırt edebilme özelliğine sahip olsa da kontrast konusunda biraz yetersiz kalıyor.