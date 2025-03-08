Türkiye'de satılan KGM (SsangYong) Torres EVX araçlarda ısı pompası bulunmadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Markanın Türkiye distribütörü Şahsuvaroğlu'ndan açıklama geldi. İşte yaşananlar...

Dün başta X olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları, ülkemizde çok satan elektrikli otomobillerden biri olan KGM (SsangYong) Torres EVX ile ilgili büyük bir tartışmaya ev sahipliği yaptılar. Bazı sosyal medya hesapları, bu otomobilde ısı pompası bulunmadığı iddiasını gündeme taşıdılar. Oysa bu aracın Güney Kore'de satılan versiyonlarında ısı pompası olduğu zaten bilinen bir şeydi.

Isı pompası, elektrikli otomobiller için oldukça önemli. Çünkü bu sistem ile zorlu kış şartlarında araçlardaki menzil kaybının minimalize edilmesi sağlanıyordu. Hatta Togg T10X'te bulunmayan bu teknoloji, bazı tüketiciler için Torres EVX almasının başlıca sebebiydi. Peki neler yaşandı? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

İşte Torres EVX'te ısı pompası olmadığını gösteren bir iddia:

Ülkemizdeki KGM (SsangYong) Torres EVX sahipleri, iddialar üzerine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilen veri tabanı üzerinden sorgulama yaptılar. Yapılan sorgulamayı Türkçe olarak çeviren araç sahipleri, araçlarında ısı pompası bulunmadığına ilişkin bilgiler gördüler. Hâl böyle olunca sosyal medya linci kaçınılmaz olmuştu. Tabii bu durum, markanın Türkiye distribütörü olan Şahsuvaroğlu'nun dikkatinden kaçmadı.

Şahsuvaroğlu: "Torres EVX'te Vebasto marka ısı pompası vardır."

Şahsuvaroğlu tarafından yapılan resmî açıklamada sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Bu otomobillerde Vebasto (ancak yanlış yazılmış Webasto olacaktı) marka ısı pompası olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, konuyla ilgili olarak tüm yasal haklarını da kullanacağını söyledi. Webasto'nun internet sitesini incelediğimizde bu markanın otomobiller için ısı çözümleri ürettiğini gördük. Ancak bu çözümlerin tam olarak ısı pompasını tabirini karşılayıp karşılamadığı net değil. Sosyal medya kullanıcılarına göre yapılan açıklama, kafaları daha çok karıştırıyor.