Avrupa Birliği, 2035 itibarıyla içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklama kararını değiştirmeyecek.

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticilerinin taleplerine rağmen 2035 itibarıyla içten yanmalı motorlara sahip araçların satışını yasaklama planından geri adım atmayacak. Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Apostolos Tsitsikostas, yaptığı açıklamada planın ertelenmeyeceğini duyurdu.

Tsitsikostas, emisyon sınırlamalarının 2026 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde yeniden değerlendirileceğini belirtse de 2035 için belirlenen hedefin değişmeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda ise Avrupa sınırları içinde içten yanmalı motorlu araç satışı tamamen yasaklanacak.

AB’den üreticilere 3 yıl ek süre

Otomobil üreticileri, 2025 yılı emisyon hedeflerinin esnetilmesi için AB'ye taleplerini iletmişti. Avrupa Komisyonu, bu doğrultuda üreticilere 3 yıl ek süre tanıdı. Aynı zamanda ACEA’in önerdiği "borçlanma usulü" sınırlama modeli de uygulamaya konulacak.

Avrupa Birliği, üreticilerin Çinli rakipleriyle rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla batarya üretimine yönelik yeni bir yatırım paketi hazırlıyor. 1.8 milyar euro büyüklüğündeki fon, Avrupa’daki üreticilere destek sağlayarak bölgedeki tesislerin güçlendirilmesine yardımcı olacak.