İlk olarak 1978 yılında tanıtılan Supra, bugüne kadar 5 farklı nesille karşımıza çıktı.
Özellikle A80 kodlu Supra modeli, otomobil sever herkesin hafızasına kazındı. Gelin ilk Supra’dan sonuncusuna kadar birlikte göz atalım ve özelliklerini hatırlayalım.
Supra’ya merhaba: İlk jenerasyon A40/A50
'Celica Supra' adıyla piyasaya sürülen ilk jenerasyon, Toyota Celica’nın daha büyük ve lüks bir versiyonu olarak tasarlanmıştı. 2 ve 2.6 litrelik motorlarla gelen Celica Supra’nın versiyonları, 110-125 arası beygir gücüne sahipti.
Celica’dan devam: İkinci jenerasyon A60
Toyota, bu modelde de Celica adını kullanmayı tercih etmişti. İlk defa pop-up farların kullanıldığı bu model 2.8 litrelik motorla geliyordu ve bu motor 145 beygir güç üretiyordu.
Artık bağımsız bir model: Üçüncü jenerasyon A70
Toyota, A70’te Celica adını kaldırarak sadece Supra’yı kullandı. Bu versiyonda elektronik süspansiyon kontrol sistemi (TEMS) ve turboşarj ilk defa kullanıldı. A70’in 3 litrelik moturu 200 beygir güç üretiyordu.
Geldik en ikonik olanına: Dördüncü jenerasyon A80
Supra Serisi’nin en ikonik modeli diyebileceğimiz A80, 2JZ-GTE motoruyla dünya çapında ün kazandı. 3 litrelik motorla gelen A80, 230 beygir gücündeydi. Twin-Turbo versiyonu ise 320 beygir üretebiliyordu.
BMW olaya el atar: Beşinci jenerasyon A90
17 yıl aradan sonra 2019’da üretilmeye başlanan Supra A90, BMW ile ortak bir platform kullanılarak üretildi. 2 litrelik 4 silindir turbo moturu 255; 3 litrelik 6 silindir motoru ise 387 beygir güç üretecek şekilde tasarlandı.
Peki sizin bu jenerasyonlar arasında favori Supra modeliniz hangisi?
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