Bazı araba modelleri vardır ki, yıllar geçse bile değerinden bir şey kaybetmez, hatta her geçen gün biraz daha ikonikleşir. İşte ismini bu modellerin arasına yazdıran Toyota Supra’dan bahsedeceğiz bugün.

İlk olarak 1978 yılında tanıtılan Supra, bugüne kadar 5 farklı nesille karşımıza çıktı.

Özellikle A80 kodlu Supra modeli, otomobil sever herkesin hafızasına kazındı. Gelin ilk Supra’dan sonuncusuna kadar birlikte göz atalım ve özelliklerini hatırlayalım.

Supra’ya merhaba: İlk jenerasyon A40/A50

'Celica Supra' adıyla piyasaya sürülen ilk jenerasyon, Toyota Celica’nın daha büyük ve lüks bir versiyonu olarak tasarlanmıştı. 2 ve 2.6 litrelik motorlarla gelen Celica Supra’nın versiyonları, 110-125 arası beygir gücüne sahipti.

Celica’dan devam: İkinci jenerasyon A60

Toyota, bu modelde de Celica adını kullanmayı tercih etmişti. İlk defa pop-up farların kullanıldığı bu model 2.8 litrelik motorla geliyordu ve bu motor 145 beygir güç üretiyordu.

Artık bağımsız bir model: Üçüncü jenerasyon A70

Toyota, A70’te Celica adını kaldırarak sadece Supra’yı kullandı. Bu versiyonda elektronik süspansiyon kontrol sistemi (TEMS) ve turboşarj ilk defa kullanıldı. A70’in 3 litrelik moturu 200 beygir güç üretiyordu.

Geldik en ikonik olanına: Dördüncü jenerasyon A80

Supra Serisi’nin en ikonik modeli diyebileceğimiz A80, 2JZ-GTE motoruyla dünya çapında ün kazandı. 3 litrelik motorla gelen A80, 230 beygir gücündeydi. Twin-Turbo versiyonu ise 320 beygir üretebiliyordu.

BMW olaya el atar: Beşinci jenerasyon A90

17 yıl aradan sonra 2019’da üretilmeye başlanan Supra A90, BMW ile ortak bir platform kullanılarak üretildi. 2 litrelik 4 silindir turbo moturu 255; 3 litrelik 6 silindir motoru ise 387 beygir güç üretecek şekilde tasarlandı.

Peki sizin bu jenerasyonlar arasında favori Supra modeliniz hangisi?

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