Otomobil endüstrisinde sık sık, skandallar ve geri çağırmalar meydana gelebiliyor. 2020 yılında Toyota’nın karşı karşıya kaldığı ve yüz binlerce aracı geri çağırdığı olay da bunlardan biriydi.

Toyota, özellikle hibrit otomobillerinde ortaya çıkan fren sorunu sebebiyle neredeyse 400 bin aracı geri çağırdı.

Bu durum sadece tüketici kaygısına yol açmadı, aynı zamanda hibrit sistemlere karşı da endişe oluştu fakat Toyota’nın hızlı refleksi sayesinde neyse ki herhangi bir kaza meydana gelmedi.

Fren sistemleriyle ilgili bir sorun patlak vermişti.

Geri çağırılmanın sebebi, bazı Toyota hibrit modellerdeki fren sistemlerinden kaynaklıydı. Özellikle anti-lock fren sistemi (ABS) ile ilgili bir yazılım hatası vardı. Bazen ABS devreye girmiyordu ve bu da hâliyle durma mesafesini artırıyordu.

Söz konusu problem, özellikle hibrit araçlar için riskliydi çünkü rejeneratif fren sistemlerine güvenirler.

Bu sistemler, aracı yavaşlatmak ve bataryayı şarj etmek için geleneksel sürtünme frenleriyle birlikte çalışır. Yazılım hatası ise bu kritik dengeyi bozarak aracın güvenli bir şekilde durma becerisini riske atıyordu.

Kullanıcıların raporları üzerine Toyota, durumu fark etti.

Kullanıcı raporlarında, sürücülerin fren pedalını her zamankinden daha yumuşak hissettiği ya da frene basıldığında otomobilin normal bir şekilde yavaşlamadığı yazıyordu.

Raporların üstüne Toyota, iç soruşturma başlatarak yazılım sorununu tespit etti ve hiç beklemeden dünya çapındaki hemen hemen 400 bin otomobili geri çağırdı.

Geri çağrılan modeller arasında Prius ve Corolla Hibrit gibi popüler hibrit araçlar vardı.

Bahsi geçen otomobillerdeki yazılım yeniden programlandı.

Toyota bayileri, geri çağırılan otomobillerdeki yazılımı tekrar programlamak ve fren sisteminin doğru çalıştığından emin olmak için talimat aldı.

Bu güncellemenin yanı sıra fren sistemlerindeki herhangi bir başka sorun çıkması ihtimaline karşı detaylıca incelediler.

Neyse ki herhangi bir ölüm, kaza, yaralanma meydana gelmemişti. Toyota’nın geri çağırma sürecini yönetme şekli, şirketin potansiyel problemlere çabucak yanıt verme yeteneğini gözler önüne sermiş oldu.

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