Bundan 19 yıl önce Dell, 10 milyonun üzerinde lityum iyon pili geri çağırdı. Bu olay, teknoloji sektöründe o güne dek yaşanan krizlerin arasında baş sıralara tırmandı. Bakalım neler olmuş?

2006 yılında Dell, Apple, Lenovo, Toshiba ve Fujitsu gibi diğer büyük elektronik markaları toplamda 10 milyon lityum iyon pili geri çağırdı.

Piller, Sony tarafından üretilmişti ve bu markaların laptoplarında kullanılıyordu. Peki tam olarak neler yaşanmıştı da bu geri çağırma yapılmıştı?

Üretim sürecinde gerçekleşen bir hata, pil hücrelerinde metal parçacıkların birikmesine sebep oluyordu.

Sony tarafından üretilen piller, Dell’in laptop modellerinde aşırı ısınarak yangın ve patlama riski oluşturduğunun tespit edilmesiyle patlak verdi. Normalde lityum iyon piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar ancak bazı kusurlar, pilin içinde kısa devreye neden olabiliyor.

Kısa devre, pilin sıcaklığını bir hayli artırıyor ve bu da pilin şişmesine, alev almasına ya da patlamasına sebep oluyor.

Kullanıcıların, problemi bildirmesiyle patlak verdi.

Temsili görsel

Dell laptop kullanıcıları, pil kısmının aşırı ısındığından şikâyet ediyordu. Hatta kimi cihazlar yangına yol açarak tamamen kullanılamaz hâle gelmişti. Şikâyetler arttıkça Dell, bir soruşturma başlatarak pillerdeki hatayı tespit etti.

Etkilenen pillerin, şirketin 2004 ile 2006 yılları arasında ürettiği Latitude, Inspiron ve Precision serisi laptoplarda kullanıldığı anlaşıldı. Böylece Dell’in şimdiye kadarki en büyük geri çağırma operasyonu başladı.

Geri çağırma süreci, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile iş birliği içinde yapıldı.

Kullanıcıların cihazlarındaki pilin etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecekleri online araçlar geliştirdiler. Kullanıcılar, cihazlarının seri numaralarını girerek pillerinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini öğrenebiliyordu.

Dell, pilleri ücretsiz değiştirme sözü verirken geri çağırmanın maliyetinin 400 milyon doları bulabileceği öngörüldü. Ancak sorun yalnızca Dell ile sınırlı kalmadı. Sony’nin aynı dönemde ürettiği piller; Apple, Lenovo, Toshiba ve Fujitsu gibi diğer büyük elektronik markalarının cihazlarında da kullanılıyordu. Böylece toplamda 10 milyondan fazla pil geri çağrıldı.

Sony, bu kriz yüzünden milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı.

Yalnızca maddi zarar değil, marka itibarı da ciddi şekilde zarar gördü. Öte yandan Dell gibi şirketler de bu sorunu müşterilerinin güvenini tekrar kazanmak için çözmek zorunda kaldı.

Bu olaydan sonra lityum iyon pil üretiminde daha sıkı güvenlik standartları ve kalite kontrol prosedürleri getirildi.

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