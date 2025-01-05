Jeep’in ana şirketi Stellantis, 200 binin üzerinde Jeep’i geri çağırarak büyük bir krizin eşiğinden döndü. Problem daha geç fark edilseydi hem insanlara hem çevreye zararı çok daha büyük olabilirdi.

2023'ün sonlarına doğru Stellantis, 2021-2024 model yıllarına ait 32 binden fazla Jeep Wrangler 4xe plug-in hibrit SUV'yi, daha sonra 194.000 plug-in hibrit Jeep SUV'yi kapsayacak şekilde genişleterek geri çağırdı.

Araçlar, park hâlindeyken bile alevler içinde kalabiliyordu. Peki bu duruma yol açan neydi ve sonrasında neler yaşanmıştı?

Stellantis’in bazı modellerinde güvenlik açıkları ortaya çıktı.

Stellantis North America veya eski ismiyle Chrysler Anonim Şirketi, 1925'te ABD’de kurulan, daha sonraki yıllarda da Dodge markasını satın alarak 1930'lu yıllarda Amerika'nın en geniş hizmet ağına sahip markası haline gelen Detroit, Michigan merkezli otomotiv firması.

2023 senesinde, Stellantis'in Jeep Wrangler 4xe plug-in hibrit SUV ve 194.000 plug-in hibrit Jeep SUV modellerinde önemli güvenlik açıkları bulundu.

Otomobillerin sahiplerinin şikâyetleri üzerine fark edilmişti.

Toplamda 13 yangın vakası kaydedildi ve yangınların tümü, araçların park hâlinde olduğu zamanlarda çıkmıştı. Araçlar kullanılmasa bile bataryalar fazla ısınıp yangına sebep olabiliyordu, düşünebiliyor musunuz?

Araştırmalar sonucunda yangınların, araçların şarj ediliyor olup olmamasından kaynaklanmadığı anlaşıldı. Temel problem, batarya sisteminin tasarımıydı.

Park hâlindeyken bile yangın riski vardı.

Bahsettiğimiz modellerde kullanılan yüksek voltajlı bataryaların belli bir bileşeni yüzünden park hâlinde yangın çıkma ihtimali vardı. Yani hem araç için hem araç sahibi için hem de çevre için ciddi riskler taşıyordu.

Bu problem yüzünden 2024’ün Eylül ayında 200 bine yakın araç daha geri çağrıldı ve ücretsiz onarıma alındı. Hatta bu, Stellantis’in şimdiye dek yaptığı en büyük, hibrit araç geri çağırma vakası oldu.

Bunun yanı sıra araçları şarj etmemek; yanıcı maddelerden, binalardan, diğer otomobillerden uzak tutmak gibi güvenlik tavsiyeleri verdiler.

Güncel olarak Stellantis, geri çağrılan araçların onarımı için müşterilere ücretsiz hizmet sunuyor ve yazılım güncellemesiyle sorunun çözmeye çalışıyor. Siz olsanız güvenir miydiniz? Yorumlarda konu hakkındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz!

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