Toyota'dan İlk Küresel Tamamen Elektrikli Otomobil Geliyor

Toyota, 19 Nisan Pazartesi günü yeni bir otomobil tanıtımı yapacak. Şirketin küresel çaptaki ilk tamamen elektrik motorlu aracı olacak bu otomobilin, teknik detayları henüz bilinmiyor. Toyota sadece araçla ilgili bir fotoğraf paylaşmış durumda.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, yıllardır hibrit motor teknolojisine yatırım yapıyor. Hatta şirketin hibrit motorlu araçları da piyasada çok satanlar arasında kendine yer bulabiliyor. Ancak Toyota, çok kısa bir süre sonra bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Zira şirket, 19 Nisan Pazartesi günü düzenleyeceği bir etkinlikte tamamen elektrik motorlu olan küresel çaptaki ilk otomobilini tüketicilerin beğenisine sunacak.

Aslına bakacak olursak Toyota, C-HR isimli crossover modelinin tamamen elektrik motorlu bir versiyonunu üretti. Ancak bu araç yalnızca Çin pazarında piyasa sürüldü. 19 Nisan'da tanıtılacak, 21-28 Nisan arası gerçekleştirilecek olan Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında da ilk kez gösterilecek araç ise Toyota'nın hizmet vermekte olduğu tüm ülkelerde ulaşılabilir olacak.

Toyota, küresel çaptaki ilk elektrik motorlu aracından bir görüntü paylaştı

Toyota, önümüzdeki günlerde tanıtacağı yüzde 100 elektrikli aracı ile isim ya da özelliklerile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak paylaşılan bir görüntü, aracın ince LED farlara sahip olacağını, ızgarasının bulunmayacağını, tamponun alt kısmında bir hava kanalının bulunacağını gözler önüne seriyor. Aracın mavi renkli logosu ise tahmin edilebileceği üzere bu otomobilin elektrik motorlu olduğunu anlatacak.

Toyota'nın küresel çaptaki ilk elektrik motorlu aracının, üretim aşamasına çok yakın olduğu ifade ediliyor. Bu da yaklaşan otomobilin hem tasarım hem de teknik detaylarının neredeyse son halini bulmuş olduğu anlamına geliyor. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Toyota'nın ilk elektrik motorlu aracına dair, yalnızca yukarıdaki görüntüye sahibiz. Tüm detaylar, önümüzdeki günlerde açığa çıkmış olacak.