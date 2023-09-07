Toyota, Japonya'da bir günlüğüne üretimi durdurmak zorunda kaldığı sorunla ilgili açıklama yaptı. Şirketin yaptığı açıklama şaşırtıcıydı. Zira koca şirketin üretim yapmasına engel olan neden, 2023 koşulları için aşırı saçmaydı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 29 Ağustos'ta Japonya'daki tüm üretim tesislerini bir günlüğüne kapattı. Üretim durdurma, planlı değildi ve 14 üretim tesisinin tamamının bu ani durumdan etkilenmesi, ilk aşamada kafaları karıştırmıştı. Kimilerine göre büyük bir sorun yokken, kimileri ise Toyota'nın hack'lenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Çünkü edinilen bilgilere göre Toyota, parça tedarik sistemini sağlayan sunucuyu bir nedenden ötürü kapatmış, bu da üretimin durmasına neden olmuştu.

Günler sonra, Toyota'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada parça tedarik sistemine ilişkin sunucunun kapatıldığı doğrulandı. Hatta hack'lenme gibi bir durum olmadığı belirtildi. Ancak Toyota'nın savunması biraz garipti. Koca şirketin 14 farklı tesiste üretim yapmasını engelleyen problem, 2023 yılında olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda aşırı saçmaydı. Peki o gün neler yaşandı?

Toyota, sunucularının depolama alanı dolduğu için üretim yapamadı!

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorunun nedeni, sunucularda kullanılan sabit disklerin tamamen dolmuş olmasıydı. Sabit disklerde veri işleyebilecek alanın kalmamış olması üzerine parça siparişlerinin yapılmasını sağlayan sistem tamamen durmuş, şirket de çözümü üretimi durdurmakta bulmuştu. Fabrikalar durmuşken arka planda çalışmaya devam eden şirket, sunuculara daha büyük kapasiteli sabit diskler taktı ve sistemi yeniden çalışabilir hale getirdi. Ertesi gün de Japonya'daki üretim tesisleri yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Toyota, sanılanın aksine hack'lendiğini gizlemek için böyle bir nedenin altına sığınmıyor. Japonya'nın en büyük sorunlarından biri altyapı!

Japonlar, genel olarak ileri teknolojileri ile bilinirler. Ancak iş altyapı olduğu zaman bu durum değişiyor. Örneğin ülke genelinde faks kullanımı hâlâ yaygın. ABD merkezli büyük bir haber kaynağı olan CBS ise geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı. Öyle ki Japonya'da bazı bölgelerde hâlâ disket dahi kullanılıyor. Öte yandan; internet kullanımı hayatımızın bir parçası haline gelmiş olmasına rağmen Japonya'da VHS film kasetleri de kullanılmaya devam ediyor...