Toyota, "Century" isimli ultra lüks SUV'unu tanıttı. Her detayı ile benzersiz olan otomobil, ayda sadece 30 adet üretilecek. Toyota Century, 170 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli "Century"yi tanıttı. Geçmişte daha çok lüks sedan olarak bildiğimiz otomobil, SUV kasasıyla lüks tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Toyota Century'ye yakından bakalım.

Toyota Century, bugüne dek bildiğiniz tüm Toyota otomobillerden farklı görünen bir SUV. Bir Toyota'dan ziyade Rolls-Royce'u andıran otomobilde parçalı far tasarımı, lüks bir ızgara ve bu ızgaranın üzerine yerleştirilen özel bir logo bulunuyor. Sürgü kapılar ve çok renkli yapı, bu otomobilin ne kadar benzersiz olduğunu hissetmemize yardımcı oluyor. Merak edenler için; aracın 5.205 mm uzunluk, 1.990 mm genişlik ve 1.805 mm yükseklik ve 2.950 mm dingil mesafesi değerine sahip olduğunu belirtelim. Araç şeritlere sığmayacak türden...

Karşınızda Toyota Century

Otomobilin ön kısmındaki parçalı aydınlatma, arka kısımda da kendini gösteriyor. Ön kısımdan daha az gösterişli olan arka bölümde iri puntolar ve boşluklarla yazılmış Century ibaresini görüyoruz.

Haberimizin başından beri Toyota Century'nin lüks SUV olduğundan bahsediyoruz. Bu durum, kabinde de kendini gösteriyor. Tam dijital gösterge ekranı ile bağımsız bir panelde dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, geniş iç hacmiyle etkileyici bir yaşam alanı sunuyor. Aracın arka kısmında bulunan bağımsız koltuklar tamamen yatabilir yapıda. Koltuk arkalarına yerleştirilen ekranları da bulunan Toyota Century, arkada oturan yolcunun koltuk, klima ve bilgi-eğlence ekranı gibi donanımları yönetebilmeleri için dokunmatik kumandalara sahip.

Bu denli lüks bir otomobilde "kişiselleştirme" olmazsa olmazlardan. Bunun bilincinde olan Toyota, ayda sadece 30 adet üretim yapacağı Century için sınırsız özelleştirme seçeneği sunuyor. Sürücüler kumaşları, kumaşların dikildiği ip rengini, jantları, gövde boyasını, kısacası aklınıza gelecek her detayı değiştirme imkanına sahip olacaklar.

TNGA platformu üzerine inşa edilen Toyota Century, 3.5 litrelik V6 motordan güç alıyor. Elektrik motoru ile de desteklenen otomobil, dört tekerden çekiş imkânı sunuyor. Bu arada; Toyota Century'nin karma motor gücünün 406 beygir olduğunu da belirtelim. Toyota, lüks SUV'da CVT şanzıman tercih etti.

Toyota'nın ultra lüks SUV'u Japonya dışına çıkmayacak. En azından şu an için bununla ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak 2024 model olarak lanse edilen Century'nin fiyatını biliyoruz. Toyota'nın açıklamasına göre bu otomobil, 170 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.