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Almanya-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

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Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak Almanya-Paraguay maçı canlı izlemek için TRT 1 yayın bilgilerini derledik. İşte TRT güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Almanya-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda Almanya, Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Saat 23.30’da başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de Almanya-Paraguay maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

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Öte yandan, son 32 turunun dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen Almanya - Paraguay maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

İçerikten Görseller

Almanya-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
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Almanya-Paraguay maçı canlı izlemek için gerekenler

Almanya-Paraguay maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 23.30’da başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT 1 canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

Almanya-Paraguay maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler

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Almanya-Paraguay maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.

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