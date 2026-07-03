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Trafikte Yeni Dönem: Görüşü Kapatan Aksesuarlar Tamamen Yasaklandı!

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikle birlikte görüşü kapatan aksesuarların kullanımı yasaklandı.

Trafikte Yeni Dönem: Görüşü Kapatan Aksesuarlar Tamamen Yasaklandı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişiklikle birlikte sürücünün görüşünü kapatacak koca koca aksesuarlar tarih oluyor.

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Asıl büyük yasak "direksiyon başında video izleyenlere" geldi. Navigasyon ve park kameraları hariç, seyir hâlindeyken ekranda video veya benzeri bir şey oynatmak artık tamamen yasak. Yolcular ise bu konuda biraz daha şanslı. Otobüs ve minibüs gibi ticari araçlarda, şoförün göremeyeceği ve müdahale edemeyeceği koltuk arkası ekranlar serbest kalmaya devam edecek.

İçerikten Görseller

Trafikte Yeni Dönem: Görüşü Kapatan Aksesuarlar Tamamen Yasaklandı!
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Bu arada belirtelim; dikiz aynasına asılan kokular ya da ön camdaki telefon tutucunuz (görüşü engellemediği ve gösterge panelinden itibaren 5 santimetreyi aşmadığı sürece) bu değişiklikten muaf.

Yüksek sesli müziğe de yasak geldi

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Eğer aracınızdan dışarı taşan ses kamunun huzurunu bozuyorsa, yeni düzenlemeler sizi de kapsıyor.

Elbette sırf araçta ses sistemi var diye ceza kesilmeyecek. Ceza için sesin dışarı taşması ve bu durumun somut olarak tespit edilmesi gerekecek. Yine de sınırları bilmekte fayda var. Yeni kurala göre bagajınızda en fazla 1 adet 45 Hz subwoofer ve 1 adet 300 watt amplifikatör bulundurabilirsiniz. Bu ölçüleri aşanlara doğrudan cezai işlem uygulanacak.

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