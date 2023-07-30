Hasbro, geliştirdiği ve Activision’un yayınladığı Transformers oyunlarının, Microsoft’un Activision’u satın almasının ardından Xbox konsollarına ve Xbox Game Pass’e getirilerek tekrar canlandırılmasını istiyor.

Uzaylı robotların fantastik hikayelerini anlatan Transformers’ın, oyuncu kitlesi tarafından çok popülariteye sahip olmayan birkaç video oyunu bulunuyor. Yurt dışında yine niş bir kitlesi var olan oyunlar muhtemelen ülkemizde hiç bilinmiyordur.

İşte bu oyunların yapımcısı Hasbro, oyunlarının bu durumdan çıkmasını ve popüler hale gelmesini, yani tekrar canlanmasını istiyor. Bunun yolunun da Microsoft’un Activision satın alımından geçtiğini düşünüyorlar.

“Transformers oyunları Xbox konsollarına ve Xbox Game Pass’e gelmeli”

Geçtiğimiz Cuma günü San Diego Comic Con’da gerçekleşen bir röportajda bir hayran, Transformers oyunlarının yaratıcısı Hasbro’ya birtakım sorular sordu. Yeni filmler ve yeni çıkacak Transformers oyuncaklarının ardından en önemli konu, Hasbro'nun Activision tarafından yayınlanan Transformers oyunlarını Xbox Series X ve Xbox Series S'de Xbox geriye dönük uyumluluk yoluyla oynatmak istemesi.

Microsoft’un Activision Blizzard'ı satın almasıyla birlikte Activision'ın geriye dönüp arşivlerini tarayarak bu Transformers oyunlarını yeniden piyasaya sürmesi, özellikle yeni bir film çıkacaksa o zaman piyasaya sürmesi pek muhtemel.

Activision tarafından yayınlanan Transformers oyunları şunlar: