2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9 şiddetindeki depremde, bir tren sayesinde sarsıntı 12 saniye öncesinden tespit edilmiş ve 10 bin yolcu, ölümden dönmüştü. Bu sistemin nasıl çalıştığını ve o gün neler olduğunu öğrenmeye hazırsanız başlıyoruz…

Japonya’nın “Shinkansen” olarak bilinen yüksek hızlı demir yolu sistemi; gelişmiş güvenlik özellikleri, verimliliği ve dakikliği ile uzun zamandır övgüyle anılıyor.

Ancak en dikkat çekici olayı, 11 Mart 2011’de, Büyük Doğu Japonya Depremi sırasında oldu. Erken uyarı sistemi, binlerce kişinin hayatını kurtardı.

Richter ölçeğine göre 9.0 büyüklüğündeki deprem, Tohoku kıyılarında meydana geldi ve büyük bir tsunami ile geniş çaplı bir yıkıma yol açtı.

Shinkansen'in Deprem Algılama Sistemi (EDS), raylar boyunca stratejik olarak yerleştirilmiş sensörlerden oluşan bir ağ ve yıkıcı bir etki yaratmadan önce sismik aktiviteleri tespit edebiliyor.

11 Mart 2011’de, sistem ana sarsıntıdan 12 saniye önce ilk titreşimleri algıladı ve anında acil durum protokollerini devreye soktu. Bölgede faaliyet gösteren 33 trenin tamamına durma sinyali gönderildi.

Bunlar arasında 300 kilometre hızla giden bir tren de vardı.

Otomatik fren sistemi sayesinde, bu trenler depremin tam gücü vurmadan önce güvenli bir şekilde durduruldu ve olası felaket niteliğindeki raydan çıkmaların önüne geçildi.

Hızlı müdahale sayesinde hemen hemen 10 bin yolcu, herhangi bir zarar görmeden kurtuldu. Resmen mucize gibiydi. Bu sistemin önemi abartılamaz çünkü büyük bir hızda ilerleyen trenler, böyle bir durumda kolayca raydan çıkabilir ve büyük can kayıplarına neden olabilirdi.

Shinkansen'in saniyeler içinde kontrollü bir şekilde durabilmesi, Japonya’nın demir yolu güvenliğine olan bağlılığının bir kanıtı oldu.

Önlem almanın, ne kadar büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini görmüş olduk.

Ne yazık ki büyük felaketlerin yol açtığı yıkımlar, çoğu zaman ihmalden kaynaklanıyor. Ülkemizde de bunun örneklerini çokça kez gördük. Deprem ve tsunami büyük bir yıkıma yol açmasına rağmen Shinkansen ağında herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmemesi; felaketin boyutu göz önüne alındığında olağanüstü bir başarı.

Umuyoruz daha fazla kayıp yaşamadan ülkemizde de bu gibi emsaller örnek alınır ve önüne geçilir…

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