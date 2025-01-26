Trenleri raydan çıkarma işlemi, bir vandalizm falan değil. Aksine güvenlik için yapılıyor. Bu nasıl mümkün olabilir?

Trenlerin raydan çıkmasının hem trenlere hem de içindekilere zarar vereceğini tahmin edebilirsiniz. Zaten trenleri raydan çıkarmak bir suç.

Ancak bunun bilinçli bir şekilde yapıldığı ve herhangi bir cezasının olmadığı durumlar var. Peki bunu neden yapıyorlar?

İlk olarak, neymiş bu raydan çıkarıcı?

Raydan çıkarıcı, raylara yerleştirilen ve trenin bir veya birden fazla tekerleğini raydan fiziksel olarak kaldırarak trenin raydan çıkmasına neden olan mekanik bir cihaz. Yaygın olarak kullanılanlar ise şunlar:

Taşınabilir raydan çıkarıcılar: İhtiyaç duyulduğunda raylara yerleştirilebilen geçici cihazlar

İhtiyaç duyulduğunda raylara yerleştirilebilen geçici cihazlar Sabit raydan çıkarıcılar: Kalıcı olarak kurulmuş ve genellikle demiryolu garları veya endüstriyel alanlarda kullanılan cihazlar

Kalıcı olarak kurulmuş ve genellikle demiryolu garları veya endüstriyel alanlarda kullanılan cihazlar Anahtarlanabilir raydan çıkarıcılar: Uzaktan veya manuel olarak etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen cihazlar

Aslında bu işlem güvenliği tehdit etmiyor, güvenlik sağlıyor.

Raylar bakımdaysa ve ekipler raylarda çalışıyorsa trenin çalışanlara çarpmaması için bu alet kullanılarak raydan çıkarıyorlar. Yani güvenli bir demir yolu operasyonu için yapılıyor.

Diğer bir kullanım amacı ise yetkisiz veya kaçak trenlerin, aktif bölgelere girmesini önlemek.

Bir de askerî bölgeler ya da tehlikeli malzeme tesisleri gibi sınırlı ya da yüksek güvenlik alanlarına erişimi engellemek için kullanılabiliyor.

Nadir olsa da bazen; kesişim noktalarında kazaları önlemek için kuruluyor.

Bir de ray döndürme sistemleri var. Bunlar da kazara raydan çıkan araçların hızla raya dönmesini sağlıyor. Bu kontrollü raydan çıkarma işlemiyle ciddi hasar ve yaralanmalar önleniyor.

“Trenlere nasıl bir şey olmuyor?” dediğinizi duyar gibiyiz.

Kontrollü raydan çıkarma sistemleri bu riskleri en aza indirmek için tasarlanıyor. Mesela trenlerin düşük hızlarda gittiği ya da tamamen durdurulduğu zamanlarda yapılıyor.

Üstelik modern trenlerde; yolcu güvenliği için güçlendirilmiş gövdeler, enerji emici malzemeler ve acil durum sistemleri gibi birçok koruma özelliği var.

Bunun yanı sıra raydan çıkarıcılar genellikle yolcu taşımayan kargo trenleri veya boş trenler için kullanılıyor. Raydan çıkarılan trenler, birkaç takozdan sonra tekrar raya geri giriyor.

Zaten bu sistemler sürekli kullanılmıyor. Genellikle bir son çare olarak başvuruluyor.

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