Trendyol'daki Bebek Kıyafeti İlanı Gündem Oldu: İstismar mı?

Trendyol'da listelenen bir bebek kıyafeti ilanı, barındırdığı bir fotoğraf nedeniyle internette büyük bir tartışma yarattı. Bir bebeğin file çorap ve kaplan desenli kıyafet içinde arkadan fotoğrafının paylaşılması, çocuk istismarı tartışmaları başlattı.

E-ticaret sitelerine satıcılar tarafından koyulan bazı fotoğraflar zaman zaman tepki toplarken, bu fotoğraflar arasına bugün bir yenisi daha katıldı. E-ticaret devi Trendyol’da görülen bir bebek kıyafeti ilanındaki fotoğraf, sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcılarsa tepkileri abartı olarak buldu.

Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı tarafından gündeme getirilen ilan, ‘Kız Çocuk Fırfırlı Salopet Bandanalı Takım’ başlığını taşıyordu. Ürünün iki fotoğrafı kıyafeti gösterirken, eklenen diğer fotoğraflarda kıyafetin giydirildiği bir bebek yer alıyordu. Fakat bebeğin olduğu fotoğraflardan birisi, tepkilerin kaynağı oldu.

Trendyol’da tepki çeken ürün fotoğrafı:

Trendyol, tepkilerin ardından ürün fotoğraflarını kaldırdı:

Olayın internette gündeme oturmasıyla birlikte Trendyol, ilandaki bebek bulunan fotoğrafları ürün sayfasından kaldırdı. Ayrıca tartışmaları başlatan Ekşi Sözlük yazarı, Trendyol’un kendilerine ulaştığını, ilan ile ilgili özür dilediğini ve konu hakkında ayrıntılı bilgi vereceklerini söylediğini öne sürdü.

Gelen tepkiler şu şekildeydi: