App Annie tarafından paylaşılan bilgilere göre Trendyol, 60 milyondan fazla indirmeyle EMEA bölgesinin en popüler 10 alışveriş uygulamasından biri oldu.

Mobil uygulama analiz platformu App Annie, dünya çapında yayınlanmış tüm alışveriş uygulamalarının indirme sayılarını ele aldı ve en çok indirilen alışveriş uygulamalarını ortaya çıkardı. Uygulamaların bölgelere göre ayrı ayrı sıralandığı listede Türkiye’den yalnızca Trendyol yer aldı.

App Annie tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en popüler alışveriş uygulamalarından biri olan Trendyol, EMEA bölgesinin de en popüler alışveriş uygulamalarından biri konumunda ve App Annie’nin EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesinde Türkiye merkezli tek uygulama.

Trendyol'un toplam indirme sayısı 60 milyonu geçti

Listeleri hazırlarken son derece basit parametrelerden faydalanan App Annie, uygulamaların Play Store ve App Store indirme sayılarını dikkate aldı. Şu ana kadar 60 milyondan fazla indirilen Trendyol, Türkiye’nin en çok indirilen alışveriş uygulaması konumunda bulunuyor.

Trendyol tarafından yapılan açıklamalara göre platformun Türkiye’nin en popüler alışveriş uygulamasına sahip olmasının nedeni, kullanıcılarının büyük oranda mobil odaklı olması. Trendyol ziyaretlerinin yüzde 93’ünü mobil kullanıcılar oluştururken; Trendyol üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin yüzde 85’i yine mobil uygulamadan tamamlanıyor.