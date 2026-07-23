Google'a Bunu Yazarsanız Bir Rakun Ekranınızda Koşturmaya Başlıyor: İyi de Neden?

Google'a "Jimothy" yazdığınızda bir rakun ekranınızda koşturmaya başlıyor. Peki Jimothy adındaki bu rakunun hikâyesi tam olarak ne?

Arama motoruna girip arama kutusuna "Jimothy" yazarsanız, ekranınızda aniden sevimli, eğlenceli bir rakun animasyonunun koşturduğunu göreceksiniz.

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Hatta ekranda beliren yeşil pati ikonuna her tıkladığınızda bu sevimli dostumuz tekrar tekrar ekranınızı turluyor. Peki Google'ın milyonlarca kez çalıştırılan bu easter egg'inin arkasında kim var ve bu rakun neden bu kadar ünlü oldu?

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Jimothy tam olarak kim?

ABD'nin Seattle şehrinde yaşayan Jimothy, sahip olduğu nadir bir genetik durum nedeniyle bir anda internetin yeni sevgilisi hâline geldi.

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Jimothy, son derece nadir görülen "kısa omurga sendromu" ile doğmuş. Bu durum ona boynu yokmuş gibi, sanki çizgi filmden fırlamış, kambur ve sevimli bir görünüm katıyor.

Onu sokakta ilk görenler bir kedi sansa da rakun olduğunu fark eden mahalle sakinlerinden Kiana Hall, çekip Instagram'a yüklediği videoda ona "Tam bir Jimothy gibi duruyor" diyerek bugün tüm dünyanın bildiği adını verdi. Uzmanlar ve veterinerler, bu durumun Jimothy'yi yavaşlatmadığını; tam tersine oldukça kıvrak, neşeli ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini belirtiyor.

Bir anda fenomen oldu

Jimothy’nin şöhreti sadece Google aramalarıyla sınırlı kalmadı, kısa sürede tam bir popüler kültür ikonuna dönüştü.

Ulusal Sallanan Kafalı Figürler Müzesi (National Bobblehead Hall of Fame), Jimothy’nin özel bir figürünü tasarlayıp ön siparişe açtı. Seattle Mariners beyzbol takımı, maç eğlencelerinde sahaya rakun kostümlü birini çıkararak Jimothy'ye selam gönderdi.

İnternetin ünlü karikatür serisi The Oatmeal'in çizeri Matthew Inman, "Polislerin ihtiyacı olur" diyerek Jimothy’nin komik bir robot resmini çizdi. Hatta doğduğu mahallede onun onuruna özel bir gün ilan edildi ve adına resim yarışmaları düzenlendi.

Küçükken ailesinin gözü gibi baktığı, şimdilerde ise Seattle sokaklarında çöpleri karıştırıp yaz havasının tadını çıkaran Jimothy, magazin habercilerinden veya onu darlayacak meraklı insanlardan uzakta yaşamını sürdürüyor.

Eğer siz de bu tatlı dostumuzu merak ettiyseniz, Seattle sokaklarına gitmenize gerek yok. Google'a "Jimothy" yazıp ekranınızda koşturmasını izlemeniz yeterli...