Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kia, SUV tipindeki yenilenen Seltos modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı.

Güney Koreli teknoloji devi Kia, yenilenen kompakt SUV modeli Seltos’u yakın zamanda tanıtmıştı. Şimdi ise nihayet o haber geldi. Yeni Kia Seltos modeli, resmen Türkiye’de satışa sunuldu.

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Yenilenen Seltos, Türkiye’de Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Peki otomobilin fiyatı ne kadar? Nasıl özelliklerle geliyor? Bilmeniz gereken her şeyi derledik.

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Yeni Kia Seltos’un fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Paket Kampanyalı anahtar teslim fiyatı Seltos 1.6L 180 PS DCT COOL 2.349.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT ELEGANCE 2.965.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT X-Line 3.149.000 TL

Tasarım tarafında heybetli bir duruş sergileyen Kia Seltos; 4**.430 mm uzunluk, 1.830 mm genişlik ve 2.690 mm aks mesafesi** ölçüleriyle segment standartlarını yakalıyor. 160 mm yerden yüksekliğe sahip olan SUV, pratik kullanım alanıyla da öne çıkıyor. Arka koltuklar dik konumdayken 483 litre bagaj hacmi sunan araç, koltuklar yatırıldığında ise bu alanı 1.458 litreye kadar çıkarabiliyor.

Tüm versiyonların kalbinde ise gücünü ön tekerleklere aktaran 1.6 litrelik TGDI turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 180 beygir güç ve 265 Nm tork üreterek sürücüsüne oldukça iddialı bir performans vadediyor. Şanzıman tarafında 7 ileri DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen araç, yüksek güç üretimini akıcı bir sürüş deneyimiyle birleştiriyor. Açıklanan resmi veriler doğrultusunda Kia Seltos, 0’dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşırken, maksimum hız sınırı ise 208 km/sa.

Kabin içerisine adım attığımızda ise güncel dijital trendlerin eksiksiz uygulandığı bir konsol mimarisi bizleri karşılıyor. Seltos'un tüm paketlerinde 12.3 inç Supervision gösterge paneli ve 12.3 inç multimedya ekranı standart olarak sunulmakta.

Seltos’un paket detaylarına bakıldığında; giriş seviyesi olan Cool pakette 16 inç alaşım jantlar, LED ön/arka aydınlatmalar, anahtarsız giriş-çalıştırma ve deri direksiyon bulunuyor. Bir üst seviyedeki Elegance pakette ise bunlara ek olarak 18 inç jantlar, panoramik cam tavan, deri ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima ve hafızalı elektrikli bagaj kapağı ekleniyor. En üst paket olan X-Line’da ise 19 inç jantlar, parlak siyah dış tasarım detayları, 360 derece çevre görüş sistemi, kablosuz şarj, kör nokta görüntüleme asistanı ve arka park çarpışma önleme asistanı gibi özellikler var.