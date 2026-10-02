İkinci nesil BYD Seal 07'nin resmî görselleri paylaşıldı. Otomobil, hem tasarım hem özellikleriyle çok iddialı olacak.

Türkiye’de de faaliyet gösteren Çin merkezli otomobil devi BYD, yeni nesil Seal 07 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Otomobil için meraklı bekleyiş sürerken şirketten heyecanı iyice artıran bir paylaşım geldi. Çinli firma, ikinci nesil Seal 07’nin resmî görsellerini bizlerle buluşturdu.

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Markanın en güncel tasarım yaklaşımı olan "Okyanus Estetiği 2.0" dilini benimseyen yeni Seal 07, ailedeki bir diğer model olan Seal 08 ile görsel bir bütünlük yakalayacağa benziyor. Peki nasıl özelliklerle gelecek?

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Karşınızda yeni BYD Seal 07

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Ön tarafta yer alan kapalı ızgara yapısı ve dalga formundaki bölünmüş far tasarımı, araca modern ve agresif bir duruş kazandırıyor. Yan bölümde tercih edilen keskin hatlar, panoramik cam tavan, yarı gizli kapı kolları ve 18 ila 19 inç büyüklüğündeki yeni jant seçenekleri dış tasarımdaki dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.

Tasarımın yanı sıra aracın fiziksel ölçülerinde de ciddi bir artış göze çarpıyor. Mevcut kasaya kıyasla boyutları belirgin şekilde büyüyen araç, kabin içerisinde D ve E segmenti standartlarında bir ferahlık sunacak. Aracın uzunluğu 4.995 mm'den 5.080 mm'ye yükselerek 85 mm artmış. Genişlik tarafında 50 mm'lik bir artışla 1.910 mm'den 1.960 mm'ye ulaşıldığı görülüyor. Yükseklik 1.495 mm seviyesinde sabit kalırken, iç mekandaki diz mesafesini doğrudan etkileyen aks mesafesi ise 60 mm artarak 2.900 mm'den 2.960 mm'ye çıkarılmış.

Yeni BYD Seal 07, yalnızca boyutlarıyla değil, sahip olduğu teknolojik donanımlarla da öne çıkıyor . Aracın tavanında göze çarpan LiDAR sensörü, BYD’nin gelişmiş otonom sürüş desteği sunan "God’s Eye B" sistemine ev sahipliği yapacak. Lazer tabanlı bu radar teknolojisi, aracın çevresini yüksek hassasiyetle taramasını sağlayarak sürüş güvenliğini ve otonom kabiliyetleri üst seviyeye çıkaracak.

Performans ve altyapı tarafında iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıktığını göreceğiz. Hem şarj edilebilir hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlar gelecek. Şarj edilebilir hibritte 115 kW güç üreten 1.5T benzinli içten yanmalı motor 160 kW gücündeki elektrik motor yer alacak. hibrit sistemde kullanılan 38.029 kWsa kapasiteli LFP WLTC standartlarına göre tam 245 km saf elektrikli menzil sunabilecek.

%100 elektrikli versiyonda ise arkadan itişli bir yapı göreceğiz. Bu versiyon, 402 beygir gücüne sahip bir motorla gelecek. Maksimum 240 km/s hıza ulaşabilecek versiyon, tek şarjla 718 km'ye varan bir sürüş menziliyle gelecek.