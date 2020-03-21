İlkokul, ortaokul ve liselerde COVID-2019 salgını nedeniyle ara verilen eğitim uzaktan devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. Bu kanallarda eğitime 23 Mart 2020'de başlanacak. Peki TRT EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır, EBA TV ders programı nedir?

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu salgın hastalık COVID-2019, ülkemizde en çok eğitim sistemini etkisi altında bıraktı. Öğrenciler, salgın tehlikesi geçene dek evlerinde kalmaya devam ederken MEB, uzaktan eğitim sistemlerini hayata geçirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT'ye bağlı olan EBA TV'ler aracılığıyla TV'den ders yayınlarının yapılacağı haberini verdi, tüm süreci açıkladı.

TRT EBA TV frekansları ve EBA TV'de yayınlanacak ders programları kesinleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yayınlar 3 ayrı kanaldan, 6 farklı frekans ile yapılacak. Bu kanallardan 3'ü HD, 3'ü SD kalitesinde yayınlar verecek. Böylece HD kanallara uyumlu olmayan TV'lerde bile dersler rahatlıkla izlenebilecek. Peki EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır, EBA TV ders programı nedir?

TRT EBA TV Frekansları nasıl ayarlanır?

Kumandanızdaki Menü düğmesine basın.

düğmesine basın. Çıkan menüden uydu listesi seçeneğine gelin. (Kurulum ya da buna benzer bir seçenek de olabilir.)

seçeneğine gelin. (Kurulum ya da buna benzer bir seçenek de olabilir.) Manuel kanal arama seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Önünüze gelen ekranda TRT EBA TV frekans bilgilerini girin.

TRT EBA frekans bilgileri: Uydu: TURKSAT Kanal: TRT Eğitim HD/1/2/3 Frekans: 12083 H 13750



Frekans bilgilerini girdiğinizde Uçan Kuş TV ile karşılaşabilirsiniz. Merak etmeyin, kanal listesinde TRT EBA TV'yi görüyorsanız doğru yerdesiniz.

NOT: Manuel bir şekilde kanal ekleme işlemleri televizyonunuzun markasına göre farklı olabilir. Menülerin ve tuşların isimlerinde farklılık yaşanabilir, ancak yapılan işlemler temel olarak aynıdır.

EBA TV'de Dersler ne zaman yayınlanacak?

EBA TV'de dersler hafta içi her gün sınıflara göre farklı saatlerde yayınlanacak. Her sınıf için belirli günün belirli bir saatine dersler koyuldu. 1, 5 ve 9’uncu sınıflar sabah 9’da okulu açıyor. Kalan gruplar ise günün farklı saatlerine ayrılmış durumda.

TRT EBA TV Ders programı:

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un evle okulun arasındaki farkı bildiklerini ve öğrencilerin evde aynı dikkatle dersi dinleyemeyeceklerini belirtti. Bu yüzden dersler okuldaki gibi 40’ar dakika değil. 20’şer dakikalık dersler yapılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin programlarını paylaşan Selçuk, dersleri kaçırabilecek öğrencileri de unutmamış. Programa tekrar dersleri de eklenmiş.

EBA TV ilkokul programı:

EBA TV ortaokul programı:

EBA TV lise programı:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, yukarıdaki ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edecek. Bu süre zarfında tüm öğrenci arkadaşlarımıza derslerini vaktinde takip etmelerini tavsiye ediyor, başarılar diliyoruz.