NASA Başkanı, Biden Yönetiminde Görevinden Ayrılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında senatoya önerdiği mevcut NASA Başkanı Jim Bridenstine, Biden yönetiminde görevinden ayrılmayı planladığını açıkladı. Bridenstine, yerine gelecek kişinin başkanla iyi ilişkileri olması gerektiğini belirtti.

2018 yılından beri ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) başında olan Jim Bridenstine, Aviation Week ile yaptığı bir röportajda, kalması istense bile Joe Biden'ın yönetimi altındaki uzay ajansından ayrılmayı planladığını söyledi. Bridenstine, NASA'nın yeni başkanla bağlantı kuran doğru lidere sahip olmasını sağlamak için böyle bir karar aldığını belirtti.

Aviation Week'e "İhtiyacınız olan şey, Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla yakın ilişkisi olan biri. Yönetimin güvendiğini birine ihtiyacınız var" diyen Jim Bridenstine, OMB [Bütçe ve Yönetim Ofisi], Ulusal Uzay Konseyi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin dahil olduğu yeni bir yönetimde bu rol için doğru kişi olmadığını düşündüğünü aktardı.

Başkan Trump tarafından aday gösterilmişti:

O dönemler Oklahoma'dan Cumhuriyetçi bir temsilci olan Jim Bridenstine, bir süredir boş olan NASA başkanlığı pozisyonuna dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından senatoya önerilmişti. Bir bilim insanı olmamasıyla tepki çeken Bridenstine'in en büyük çabası, Ay'a 2024 yılına kadar ilk kadın astronotu göndermeyi amaçlayan Artemis programına öncülük etmek oldu.

NASA'nın başına getirilmeden önce Tulsa Havacılık ve Uzay Müzesi’nin başkanlığını da yürüten Jim Bridenstine, kâr amacı gütmeyen bir dernek kuruluşundan sahibi olduğu işletmeye para transferi yaptığı iddialarıyla da pek çok kez gündeme gelmişti. Ayrıca kendisinin iklim değişikliklerine karşı Trump'la aynı fikirde olduğu da aktarılıyor.

Biden yönetiminin NASA'yı, özellikle de Artemis programını nasıl denetleyeceği hakkında pek çok soru var. ABD'de seçimleri kazanan yeni başkan, iklim değişikliği ve yer biliminin yeni yönetimin önemli odak noktalarından biri olacağını belirtse de ülkenin gelecekteki uzay politikasını nasıl belirleyeceği hakkında pek fazla açıklama yapmadı.