Dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki TSMC'nin hisseleri rekor seviyeye yükseldi. Şirket yapay zekâ sayesinde 1999'dan beri en iyi yılını geçirdi.

Apple’dan NVIDIA’ya kadar piyasadaki birçok şirketle birlikte çalışan Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, yapay zekâ alanındaki ilerlemeler nedeniyle çok iyi bir dönemden geçiyordu. Bu, şirketin hisselerine de yansıdı.

TSMC hisseleri, bugün %1,4’lük artış yaşayarak 207 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu da şirketin 8 Kasım’daki zirve noktasını kısa süreliğine aştığını ortaya koydu. Hisseler, NVIDIA başta olmak üzere ABD’deki şirketlerdeki artışın ardından geldi.

Son 25 yılın en iyi performansı

TSMC, hisselerinde aylardır devam eden yükselişle birlikte 1999’dan beri, yani son 25 yılın en iyi hisse performansını geride bıraktı. Öyle ki hisseler, bu yılın genelinde %84 civarında artış göstermeyi başardı.

Şirketin bu yükselişinin ana nedeni yapay zekâ. Artık birçok teknoloji şirketi yapay zekâya yoğunlaşıyor. Durum böyle olunca da bu teknoloji için gereken çipler, TSMC tarafından üretiliyor. Çeyrek kazançlarına da bu olumlu gidişatın yansıyacağını söyleyelim. Tahminlere göre TSMC, bu çeyrekte %36 oranında satışlarını artırmış olacak. Brüt kâr marjının ise %58,3 seviyelerine çıkarak 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

TSMC’nin yükselişinin önümüzdeki ay da devam etmesinin beklendiğini eklemek gerek. Ocakta dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES gerçekleştirilecek. Tabii ki yapay zekâ burada ana konulardan biri olacak. CES 2025’in, TSMC hisselerini daha da yukarıya çekebileceğini tahmin etmek yanlış olmaz.