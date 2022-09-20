150 Milyon Yıl Önce Yaşamış Bir Kertenkele Keşfedildi

Paleontologlar, günümüzde soyunun tek canlı üyesi olarak bilinen Tuatara kertenkelesinin 150 milyon yıl önce yaşamış akrabasını keşfetti.

Herkesin bildiği gibi dünyanın eski dönemlerinde yeryüzünde pek çok farklı türde dinozor vardı. Bugün hâlâ yenileri keşfedilen bu devasa yaratıklar, tabii ki o dönemde yaşayan tek canlı türü değildi. Hem günümüzde nesli tükenmiş pek çok canlının hem de hâlâ yaşayan canlıların atalarının fosillerini buluyor.

Sürekli olarak yeni türleri keşfetmek için detaylı çalışmalar yapan Paleontologlar, geçtiğimiz günlerde Jurassic döneminden kalma bir kertenkelenin kalıntılarını buldu. Bu keşfin en heyecan verici kısmı ise bulunan kertenkelenin “kertenkelelerin kralı” olarak da bilinen Tuatara’nın akrabası olması.

(Tuatara kertenkelesi aynı zamanda SSC’nin ürettiği en popüler süper otomobil olan SSC Tuatara’nın isim kaynağıdır.)

Tuatara gibi 3. gözü olabilir

Opisthiamimus gregori isimli bu kertenkele, yapılan karbon testlerinde tamı tamına 150 milyon yaşında. Bu kertenkele, yakın akrabası olan Tuatara kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasa bile Paleontologlara göre bu iki türün farkları, 150 milyon yıllık devasa bir evrimi gözler önüne seriyor.

Bu kertenkelenin keşfedilmesinin en önemli noktalarından biriyle tüm aile soy ağacına ışık tutabilecek olması. Tuatara ve Opisthiamimus gregori’nin ortak soy ağacı, yüz milyonlarca yıl önce bilinmeyen bir nedenden dolayı yok oldu ve tüm aileden geriye sadece Tuatara kaldı. Bildiğimiz kertenkeleden farklı bir türe ait olan Tuatara kertenkelesi, kafasının üst kısmında 3. bir gözle doğar ve gelişiminin ilk 4-5 ayında bu gözün üzeri opak bir deri ile kaplanır. Araştırmacılara göre; Opisthiamimus gregori’de de bu gözden olma ihtimali oldukça yüksek. Yine aynı şekilde hem Tuatara hem de Opisthiamimus gregori’nin dişleri, tıpkı yılanlar gibi çene kemiğine sabit ve sadece istediği zaman ortaya çıkabiliyor.

“Diğer kertenkelere yenilmiş olabilirler”

Rhynchocephalia ailesine ait olan Opisthiamimus gregori’yi keşfeden ekibin bir üyesi olan Matthew Carrano bu türün neredeyse tamamen yok olmasına ilişkin olarak şunları söylüyor; “Rhynchocephalia soyunun tamamen yok olmasının en muhtemel nedeni, onların bizim bugün gördüğümüz ve bildiğimiz kerkentele türleri ile mücadele edemeyerek diğer yırtıcı canlılara yem olması ve doğal seleksiyon ile ortadan kaybolması olabilir. Tuatara ise soyunun en güçlü üyesi olduğu için bu türden hayatta kalan son canlı olabilir.” diyerek Rhynchocephalia’nın diğer üyelerinin Tuatara kadar güçlü olmayabileceğini belirtti.

Paleontologlar hâlâ Opisthiamimus gregori üzerindeki araştırmalarını tamamlamadığı için henüz bu canlı hakkında bazı bilgileri açıklamadı. Ancak yapılan bir açıklamaya göre kertenkelenin tüm kemikleri sorunsuz bir şekilde fosil kalıbından ayrıldı ve incelenmek üzere laboratuvara taşındı.