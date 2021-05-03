TÜBİTAK, Yerli Koronavirüs İlacının Geleceği Tarihi Açıkladı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs pandemisine çözüm olması muhtemel iki konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birinde yerli koronavirüs ilacı, diğerinde ise yerli koronavirüs aşısından bahseden Mandal, vatandaşların içini rahatlattı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin en zor günlerini geçirdiği koronavirüs pandemisiyle ilgili iç rahatlatan açıklamalarda bulundu. Mandal tarafından yapılan açıklamalarda, önümüzdeki aylarda salgının önüne geçilmesini sağlayacak bazı önemli gelişmeler yaşanacağı ifade edildi. Peki bu ne anlama geliyor?

Hasan Mandal tarafından yapılan açıklamalara göre Türk bilim insanları, iki koronavirüs ilacı üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu ilaçların ağustos ayında kullanıma sunulacağını söyleyen TÜBİTAK başkanı, bu çalışmanın önemli olduğunun altını çiziyor. Böylesi bir ilaç, enfeksiyon kapan vatandaşların etkili bir şekilde iyileştirilmesini sağlayacak.

"VLP aşısı yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak"

TÜBİTAK Başkanı Mandal, bilim insanlarının yalnızca ilaçlar üzerinde değil, VLP aşısı geliştirmekle de uğraştığını açıkladı. 27 Mart'ta faz 1 çalışmaları tamamlanan VLP aşısının faz 2 çalışmalarının da bu ay sonunda başlayacağını ifade eden Mandal, ağustos ayında da faz 3 aşamasına geçileceğini seri bir çalışma ile de bu aşının hem Türkiye hem diğer ülkelerdeki insanlara ulaştırılacağını söylüyor. Peki VLP aşı tam olarak ne anlam ifade ediyor?

VLP aşı da tıpkı mRNA gibi nispeten yeni teknolojilerle üretilmiş olan bir aşı çeşidi. Bu aşılar, sahip oldukları virüs benzeri parçacıklar ile gerçek virüsün yerini alarak, vücudun bu sahte virüslerle savaşacak antikorlar oluşturmasını sağlıyor. Daha basit anlatmak gerekirse bu tür bir aşı, vücudumuzu kandırarak bağışıklık kazanmasını sağlıyor. Bilim insanları bu aşı türünü önemserken Türkiye'nin böyle bir aşı geliştiriyor oluşu, ülkemiz adına önemli bir kazanım olacak.