Rusya'nın ürettiği ve yakın gelecekte Türkiye'ye de gelecek olan koronavirüs aşısı "Sputnik V"in koruyuculuk oranı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Sputnik V'in koruyuculuk oranının yüzde 97,6 olduğu ifade edildi.

Koronavirüs pandemisi kapsamında son günlerde yaşanan en önemli gelişmelerden bir tanesi, Rusya'da üretilen "Sputnik V" isimli koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelecek oluşuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu aşının önümüzdeki aylar itibarıyla Türkiye'ye geleceği belirtilmişti. Öte yandan bu aşının Türkiye'de üretilmesi için de bir anlaşma yapılmıştı. Şimdiyse acil kullanım onayı verilen ve yakın bir gelecekte vatandaşlara da uygulanacak Sputnik V aşısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Sputnik V aşısının faz 3 çalışmalarına göre yüzde 91,6 etkili olduğu ifade edilmişti. Edinilen son bilgiler ise bu aşının koruyuculuk oranının yüzde 97,6 olduğunu gözler önüne seriyor. 4 milyon Rus'a ait verileri toplayan bilim insanları, her iki dozu almış olan kişilerdeki enfeksiyon oranının yüzde 0,027 olduğu sonucuna ulaştılar.

Geleneksel yöntemlerle üretilen Sputnik V, mRNA tabanlı aşılara göre daha güvenli sayılıyor

Rusya'nın geçtiğimiz yaz bulduğu ancak bir türlü yeteri kadar önemsenmeyen koronavirüs aşısı, vücuda zarar verme olasılığı bulunmayan zayıflatılmış mikropla üretilen geleneksel bir aşı olarak karşımıza çıkıyor. Aşının bilindik yöntemlerle geliştirilmiş olması insanların içini rahatlatırken sağlık otoriteleri, bu aşının mRNA tabanlı aşılara kıyasla daha güvenli olduğunu ifade ediyorlar.

Not: mRNA tabanlı aşı teknolojisi, enfeksiyonlara karşı oldukça etkili. Ancak bu teknolojinin uzun vadede ne gibi etkilerinin olduğu şimdilik bilinmiyor. Zira teknolojinin yeni oluşu, "uzun vade" tabirini ortadan kaldırıyor. Bu yüzden de gerek insanlar gerekse sağlık otoriteleri, inaktif aşıları daha güvenli buluyorlar.

Bu arada, Sputnik V aşısı ile ilgilenen tek ülke Rusya değil. Avrupa Birliği'nin kilit isimlerinden Almanya da bir süredir Sputnik V aşısı alabilmek için temaslarını sürdürüyor. Eğer bu temaslar sonuç verirse Almanya, Rusya'dan 30 milyon doz Sputnik V aşısı alacak. Bu da Rusya'da üretilen aşının küçümsenmemesi gerektiğinin en açık göstergelerinden bir tanesi.