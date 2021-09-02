Ağustos Ayı Boyunca Kaç Otomobil Satıldığı Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, ağustos ayında 58 bin 454 adet araç satışı gerçekleştiğini açıkladı. 44 bin 756 tane otomobilin satıldığı ağustos ayında hafif ticari araç satışları ise ciddi anlamda düştü. Renault, ağustos ayının otomobil şampiyonu oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), geride bıraktığımız ağustos ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay, 44 bin 756'sını otomobillerin oluşturduğu toplam 58 bin 454 adet araç satışı gerçekleştirildi. Ağustos ayında en dikkat çeken veri ise hafif ticari araçlar oldu. Zira 13 bin 698 adet satışın gerçekleştiği hafif ticari araç pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 daraldı. Otomobil satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Açıklanan veriler, araç satışlarının ağustos ayında yıllık bazda düştüğünü ortaya koyuyor. Buna göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik daralma yaşanmış durumda. Ayrıca son 10 yılın ağustos ayının ortalamasına bakıldığında da yüzde 1'lik daralma görülüyor. Ancak ocak-ağustos arası dönemin tamamına bakıldığında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 24,3'lük büyüme olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu devasa büyüme oranının bir numaralı nedeniyse tahmin edebileceğiniz üzere salgın koşulları.

Ağustos ayında en çok otomobil satan marka Renault oldu

ODD'den aldığı verileri derleyen Emre Özpeynirci, ağustos ayındaki otomobil satışlarını markalar bazında değerlendirdi. Buna göre ağustos ayında en çok araç satan marka, Renault olarak kayıtlara geçti. Satışlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıkaran şirketi ise Fiat ve Hyundai takip etti. Özpeynirci'nin derlediği verilere göre ağustos ayının markalar bazındaki durumu şöyle;

Renault: 8.191 adet satış

8.191 adet satış Fiat: 5.936 adet satış

5.936 adet satış Hyundai: 4.206 adet satış

4.206 adet satış Volkswagen: 2.785 adet satış

2.785 adet satış Dacia: 2.745 adet satış

2.745 adet satış Honda: 2.257 adet satış

2.257 adet satış Toyota: 1.996 adet satış

1.996 adet satış Citroen: 1.640 adet satış

1.640 adet satış Mercedes-Benz: 1.533 adet satış

1.533 adet satış Audi: 1.525 adet satış

1.525 adet satış Nissan: 1.524 adet satış

1.524 adet satış Ford: 1.486 adet satış

1.486 adet satış BMW: 1.429 adet satış

1.429 adet satış Skoda: 1.376 adet satış

1.376 adet satış Seat: 1.183 adet satış

Emre Özpeynirci, otomobiller ile hafif ticari araç satışlarını birleştirdiğinde ise genel tablonun değiştiğini söylüyor. Buna göre ağustos ayındaki tüm araç satışlarına bakıldığında, Fiat'ın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Bu şirketi Renault ve Dacia takip ediyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 2. sırada olan Ford ise bu yıl 6. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Fiat: 10.366 adet satış

10.366 adet satış Renault: 8.678 adet satış

8.678 adet satış Dacia: 4.420 adet satış

4.420 adet satış Hyundai: 4.405 adet satış

4.405 adet satış Volkswagen: 4.206 adet satış

4.206 adet satış Ford: 4.132 adet satış

4.132 adet satış Toyota: 2.393 adet satış

2.393 adet satış Honda: 2.257 adet satış

2.257 adet satış Mercedes-Benz: 2.220 adet satış

2.220 adet satış Citroen: 1.977 adet satış

1.977 adet satış Nissan: 1.638 adet satış

1.638 adet satış Audi: 1.525 adet satış

1.525 adet satış BMW: 1.429 adet satış

1.429 adet satış Skoda: 1.376 adet satış

1.376 adet satış Seat: 1.183 adet satış

2021'nin tüm verilerini de derleyen Özpeynirci, şampiyonun Fiat olduğunu söylüyor. Buna göre; 2021 yılının ocak-ağustos aralığında 78 binden fazla araç satışı gerçekleştiren Fiat, Türkiye pazarının yüzde 15,71'ine hakim durumda. Bu markayı ise Volkswagen ve Renault takip ediyor.