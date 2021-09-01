Türkiye'nin Yılın 2. Çeyreğinde Ne Kadar Büyüdüğü Açıklandı

TÜİK, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 oranında büyüme gösterdi. 2021'in ilk çeyreğiyle kıyas yapıldığında ise yüzde 0,9'luk büyüme görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin ekonomik açıdan verilerini gösteren son raporunu yayınladı. 2021'in ikinci çeyreğini kapsayan büyüme verileri, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 büyüdüğünü gösteriyor. Bu oran, 2021'in ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 0,9 seviyesinde.

Yapılan araştırmalar, Türkiye ekonomisine hayat veren sektörlerden neredeyse hepsinin, ikinci çeyrekte büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Açıklanan verilere göre hizmet sektörü yüzde 45,8, sanayi sektörü yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetler sektörü yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri sektörü yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri sektörü yüzde 3,7, inşaat sektörü yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta sektörü ise geçtiğimiz çeyrekte yüzde 22,7 küçülme gösterdi.

Gayrisafi yurt içi hasıla, 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL'ye ulaştı

*Türkiye ekonomisinin büyüme oranını gösteren grafik.

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle genel ekonomi büyüklüğümüz, yani gayrisafi yurt içi hasılamız da 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Bu tutar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 52,4'lük artış anlamına geliyor. Öte yandan, hanehalkı harcamaları da yüzde 22,9, devletin tüketim harcamaları yüzde 4,2 sabit sermaye oluşumu ise yüzde 20,3 arttı. Ayrıca hem ihracat hem de ithalatta da artış yaşandı. Bu bağlamda ihracat oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,9, ithalat oranı ise yüzde 19,2 oranında yükseldi.

TÜİK'in paylaştığı veriler, büyüyen ekonominin işçi ve işverene nasıl yansıdığını da gözler önüne seriyor. Buna göre; işgücü ödemelerinin katma değer içindeki payı yüzde 32,9 olarak kayıtlara geçti. Net işletme artığı/karma gelir payı ise yüzde 49,8'e yükseldi. Yani işçiye yüzde 32,9, patrona ise yüzde 49,8'lik yansıma oldu.