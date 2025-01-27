Bir köy düşünün ki dışarıdan gelen hiçkimse, burada herhangi birine veya bir şeye dokunamıyor. Yani bir insanla veya eşyayla temas etmek kesinlikle yasak. Ancak eğer o köyden biriyseniz işler değişir!

İlk etapta bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelebilir fakat böyle bir köy var ve insanlar, bu ve bunun gibi bazı kurallar çerçevesinde hayatlarına devam ediyor.

Gelin, bu köye dair tüm ayrıntıları öğrenelim.

Himalayalar’ın zirvelerinde yer alan Malana köyü, dik uçurumlar ve karla kaplı dağlarla çevrili ancak burası sıradan bir köy değil.

Çünkü yabancıların bu köydeki herhangi bir şeye dokunması yasak. Şöyle ki bir efsaneye göre Büyük İskender’in ordusundaki askerlerin bir kısmı, MÖ 326’da Hindistan’ın Pencap bölgesinin hükümdarı Porus’a karşı bir savaşta yaralanıyor ve bu köye sığınıyor.

Yani Malana köylülerine göre burada yaşayan insanların kökenleri, Büyük İskender’in ordusuyla bağlantılı. Ayrıca onların en dikkati çeken özelliği, tanrıları Jamlu’nun kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmaları.

Bu kuralların en ünlüsü ise “Dokunma!”. Çünkü yabancıların veya turistlerin herhangi bir şeye temas etmesinin, tanrıları kızdıracağına inanıyorlar.

Malana köyünün “dokunmama” kuralı yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda köyün kültürel saflığını koruma amacı da taşıyor.

Malanalılar dış dünyadan gelen her şeyi, potansiyel bir tehdit olarak algılıyor. Bu köyde evlere, tapınaklara ve eşyalara dokunmak kesinlikle yasak. Bu yasağı çiğnemenin bedeli ise para cezası veya bir daha adım atamamak üzere köyden uzaklaştırılmak.

Ek olarak Malana köyü yerlileri, kutsal kabul edilen ve köyün dışındaki insanlara öğretilmeyen Kanashi dilini konuşuyorlar. Bu dil Malana köyü dışında, dünyanın hiçbir yerinde konuşulmuyor. Yani burada yaşayanların kendine has dilleri var.

Üstelik kendilerine has dilleri olduğu gibi kendilerine has daha farklı kuralları da var.

Örneğin tanrıları kızdırmamak amacıyla yabancı insanlara hâlâ dokunulmuyor. Yine bir bakkala herhangi bir şey almaya gittiğinizde, dükkân sahibi paraları doğrudan sizin elinizden değil, tezgâhtan almayı tercih ediyor.

Ek olarak evliliklerin de köy içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Malana köyünden herhangi biri, başka bir köyden veya şehirden biriyle evlenemez.

Özetle Malana köyünün kuralları, âdeta modern dünyanın etkilerine direniyor. Turizm sektörü sürekli olarak yükselmeye ve turistler buraya akın etmeye devam etse de köy halkı, geleneklerinden ödün vermeden yaşamaya devam ediyor.

Onların bu duruşları da Malana’yı yalnızca güzel bir köy değil, aynı zamanda kültürel bir direniş simgesi hâline getiriyor. Peki siz bu köyü ziyaret etmek ister miydiniz?

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