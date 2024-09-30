Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Huangluo Köyü’nde yaşayan kadınlar, saçlarıyla çok derin bir bağa sahip. Öyle ki bu köy, “Gerçek Hayattaki Rapunzeller” olarak tanınan kadınlarıyla ünlü.

Bu kadınlar şaşırtıcı bir şekilde, saçlarını hayatlarında yalnızca bir kez kesiyor. Hal böyle olunca da onların bu alışkanlığının sebepleri merak ediliyor.

Gelin, rapunzel kadınların hikâyesine bakalım.

Huangluo Köyü’ndeki kadınların saç uzunlukları, 2 metreye kadar ulaşıyor.

Hatta bu kadınlar, saçlarının bu uzunluğu sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na bile girmiş durumda. Saçlarını hayatları boyunca yalnızca bir kez kesen kadınlar, bunu 18 yaşına geldiklerinde bir ritüel sırasında yapıyorlar.

Aslında Yao kadınları bunu, evliliğe hazır ve istekli olduklarını göstermek için yapıyor. Ayrıca kestikleri bu saçları hatıra amaçlı ve eğer özel bir gün varsa peruk amaçlı kullanmak için saklıyorlar.

Bu bölgede yaşayanlar, saç sağlığını ve rengini korumak için geleneksel bir temizleme rutinine sahip. Pirinç kabuğu, çay kepeği ve pomelo kabukları ile hazırladıkları doğal şampuanları, her banyo gününde saç derilerinden uçlarına kadar uyguluyorlar.

Bu gelenek, saçların güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Tüm bu bakım rutinleri sebebiyle köydeki kadınların saçlarının, 80’li yaşlara kadar beyazlamadığı iddia ediliyor. Öte yandan onların saçlarının uzunluğu, şekli ve tarzı, medeni durumlarına ve yaşlarına göre değişim gösteriyor.

Örneğin evli olmayan bir kadın çoğunlukla başını siyah bir eşarp ile örtüyor. Çünkü saç, bu bölgede yaşayan insanlar için kutsal kabul ediliyor. Yine bir kadın eğer saçlarını başının etrafına sarmışsa bu, evli fakat çocuğunun olmadığı anlamına geliyor.

Eğer sarılmış saçın üzerinde 18 yaşında kestikleri saçtan bir topuz yapılmışsa bu da kadının, evli ve çocuk sahibi olduğunu gösteriyor. Huangluo Köyü’nde saçların bu kadar önemli olmasının arkasında ise derin bir kültürel anlam daha var. O da bu köyde saçın, güzelliğin ve uzun yaşamın simgesi olması.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: